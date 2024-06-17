Цыганская игра, в которую можно играть вдвоём

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Мужчина встретил на улице двух цыганок и решил им погадать по руке. Да, в эту игру можно играть вдвоём.
Сломал систему
Когда не смог удержаться от соблазна.
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