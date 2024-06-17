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Цыганская игра, в которую можно играть вдвоём

Цыганская игра, в которую можно играть вдвоём

Автор:
17 июня 2024 06:03
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   гадание   цыгане   цыганка   
2984
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Мужчина встретил на улице двух цыганок и решил им погадать по руке. Да, в эту игру можно играть вдвоём.

Сломал систему 

Когда не смог удержаться от соблазна.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   гадание   цыгане   цыганка   
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8  комментариев
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136
Федор 2 часа назад
блин, а он хорош
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13k
Joker_MSK 9 минут назад
Красава,сыграл на опережение.
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18k
Шуруп 45 минут назад
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5k
Убийца Прохиндеев 55 минут назад
А ведь верит. Вот жыж бабы, даже цыганские
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
3k
3k
Victor 2 часа назад
Мужик стоматолог по профессии... "Позолоти зубки". У цыганки всё зубы, кроме центральных, - золотые.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4028 в горячем)

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