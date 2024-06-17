Мужчина поймал крупного карпа в Москве

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Жителю Москвы посчастливилось поймать 17-килограммового карпа в Чертановском пруду. Мужчина последовал принципу спортивной рыбалки и выпустил рыбину в водоём.
Как можно заметить, рыба действительно крупная. Мужчина решил, что карп достоин жить дальше и отпустил рыбину на волю.
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