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Мужчина поймал крупного карпа в Москве

Мужчина поймал крупного карпа в Москве

Автор:
17 июня 2024 07:54
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Москва   Рыбак   животные   кара   рыба   рыбалка   
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Жителю Москвы посчастливилось поймать 17-килограммового карпа в Чертановском пруду. Мужчина последовал принципу спортивной рыбалки и выпустил рыбину в водоём.

Как можно заметить, рыба действительно крупная. Мужчина решил, что карп достоин жить дальше и отпустил рыбину на волю.

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Метки: Видео   Москва   Рыбак   животные   кара   рыба   рыбалка   
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3  комментария
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Партизан 18 минут назад
а откуда такой точный вес? почему не 38кг?
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40k
Dobry vojak Svejk 5 минут назад
Он её помыл или таки выпустил в итоге. Прям видео прерывается на самом важном ... )))
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3k
Оксид Бетона 11 минут назад
Зачем ловил? Чтобы отпустить? Садюга!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4028 в горячем)

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