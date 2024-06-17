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В питерской академии милиции прошли обыски после того, как студентку этого училища поймали в маршрутке в состоянии наркотического опьянения

В питерской академии милиции прошли обыски после того, как студентку этого училища поймали в маршрутке в состоянии наркотического опьянения

Автор:
17 июня 2024 15:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   МВД   Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   академия   обыск   студентка   
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А у директора учебного заведения нашли в рабочем кабинете детали от автомата.

6 июня в Пушкине попалась 18-летняя студентка. Она одела форму Академии милиции имени Щелокова, села в маршрутку и была в полном неадеквате. Позже экспертиза установила, что девушка приняла мефедрон.

Как сообщила дама, она принимала вещества с какими-то «людьми с Шушар». Силовики завели дело и заподозрили, что наркотики могли упарываться и другие студенты Академии милиции.

В связи с этим сотрудники полиции нанесли визит в учебное заведение, в том числе и для проведения профилактических мероприятий со студентами. С использованием передвижной лаборатории учащиеся были протестированы на потребление наркотических веществ.

Кроме того, в целях выявления фактов распространения наркотиков с применением служебной собаки был проведён осмотр административных помещений колледжа. Здесь пригодились навыки служебного пса по обнаружению оружия. В кабинете 61-летнего директора учебного заведения полицейские обнаружили составные части от автоматического оружия, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что пару месяцев назад у директора Академии уже находили комплектующие огнестрельного оружия. Тогда завели уголовное дело. А сейчас главу учебного заведения задержали.

Полицейские выясняют, для каких целей руководитель учебного заведения с правоохранительным уклоном хранил в своем кабинете разукомплектованное оружие, - добавили в ведомстве.

Академия милиции имени Щелокова не относится к системе МВД России и с 2000 года работает в статусе автономной некоммерческой организации. У неё 4000 выпускников. Их основной профиль - юриспруденция. Практику студенты проходят в правоохранительных органах и других госструктурах.

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Метки: Видео   МВД   Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   академия   обыск   студентка   
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15  комментариев
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558
Dima 53 минуты назад
зачем наговаривать, ну не могут студенты академии милиции употреблять наркотики, у них же только перевалочный пункт и фасовка)))
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9k
Колорад 2 минуты назад
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64k
Олег 11 минут назад
такие рейды нужно периодически делать по всем ВУЗам страны. Без предупреждения приехали в город на автобусе, проверили всех студентов на запрещенку и уехали. И ночные клубы тоже
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426
Igor (Игорь) Олег 17 секунд назад
Это не ВУЗ это не пойми что.
Санкт-Петербургская академия милиции имени Н.А.Щёлокова. Санкт-Петербург. Негосударственный колледж.
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37k
БамбарбияКиргуду 13 минут назад
Ахринеть бардак.
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1k
kolobok263 Полчаса назад
а потом они лезут во власть...
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10k
Мариус Полчаса назад
Интересное дело... Милиции уже много лет нет, а милиционеров всё продолжают готовить... Парадокс, однако!
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15k
кот базилий Полчаса назад
Их же проверяют при поступлении и позже, проверки продаются?
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8k
Echo Полчаса назад
Что бы поймать преступника , надо думать как преступник
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32k
Serg2001 Полчаса назад
У деректора учебное пособие. А у студентки практический спецкурс по внедрению под прикрытием в банду нариков. Взяли и сорвали операцию!
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54k
Опиум для народа Полчаса назад
А вы что думали, они туда идут "служить и защищать" что-ли? )))
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August
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