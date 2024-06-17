В питерской академии милиции прошли обыски после того, как студентку этого училища поймали в маршрутке в состоянии наркотического опьянения

А у директора учебного заведения нашли в рабочем кабинете детали от автомата.
6 июня в Пушкине попалась 18-летняя студентка. Она одела форму Академии милиции имени Щелокова, села в маршрутку и была в полном неадеквате. Позже экспертиза установила, что девушка приняла мефедрон.
Как сообщила дама, она принимала вещества с какими-то «людьми с Шушар». Силовики завели дело и заподозрили, что наркотики могли упарываться и другие студенты Академии милиции.
В связи с этим сотрудники полиции нанесли визит в учебное заведение, в том числе и для проведения профилактических мероприятий со студентами. С использованием передвижной лаборатории учащиеся были протестированы на потребление наркотических веществ.
Кроме того, в целях выявления фактов распространения наркотиков с применением служебной собаки был проведён осмотр административных помещений колледжа. Здесь пригодились навыки служебного пса по обнаружению оружия. В кабинете 61-летнего директора учебного заведения полицейские обнаружили составные части от автоматического оружия, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Оказалось, что пару месяцев назад у директора Академии уже находили комплектующие огнестрельного оружия. Тогда завели уголовное дело. А сейчас главу учебного заведения задержали.
Полицейские выясняют, для каких целей руководитель учебного заведения с правоохранительным уклоном хранил в своем кабинете разукомплектованное оружие, - добавили в ведомстве.
Академия милиции имени Щелокова не относится к системе МВД России и с 2000 года работает в статусе автономной некоммерческой организации. У неё 4000 выпускников. Их основной профиль - юриспруденция. Практику студенты проходят в правоохранительных органах и других госструктурах.
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Санкт-Петербургская академия милиции имени Н.А.Щёлокова. Санкт-Петербург. Негосударственный колледж.