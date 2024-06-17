В питерской академии милиции прошли обыски после того, как студентку этого училища поймали в маршрутке в состоянии наркотического опьянения

6 июня в Пушкине попалась 18-летняя студентка. Она одела форму Академии милиции имени Щелокова, села в маршрутку и была в полном неадеквате. Позже экспертиза установила, что девушка приняла мефедрон.

Как сообщила дама, она принимала вещества с какими-то «людьми с Шушар». Силовики завели дело и заподозрили, что наркотики могли упарываться и другие студенты Академии милиции.