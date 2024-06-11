Стрельба на свадьбе в Казахстане не прошла без последствий

В Казахстане несколько гостей решили пострелять во время свадебных гуляний. Вот что происходило далее.
Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что свадьба проходила в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области.
"Во время свадебного торжества произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами спецподразделения СОБР все правонарушители были задержаны и водворены в изолятор временного содержания".
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"По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией проводится досудебное расследование. Оружие, из которого производились выстрелы, направлено на экспертизу. Ход расследования находится на моем личном контроле", - заявил Бауржан Аленов.
Некоторые пользователи сети утверждают, что гуляли азербайджанцы.
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Оперативно сработали!
В Москве давно перестали.
У нас собирают ВСЮ свадьбу и в изолятор.
Если что - я из Москвы.