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Стрельба на свадьбе в Казахстане не прошла без последствий

Стрельба на свадьбе в Казахстане не прошла без последствий

Автор:
11 июня 2024 12:05
Метки: Казахстан   азербайджанцы   в мире   инцидент   люди   свадьба   стрельба   
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В Казахстане несколько гостей решили пострелять во время свадебных гуляний. Вот что происходило далее.

Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что свадьба проходила в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области.

"Во время свадебного торжества произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами спецподразделения СОБР все правонарушители были задержаны и водворены в изолятор временного содержания".

"По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией проводится досудебное расследование. Оружие, из которого производились выстрелы, направлено на экспертизу. Ход расследования находится на моем личном контроле", - заявил Бауржан Аленов.

Некоторые пользователи сети утверждают, что гуляли азербайджанцы.

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Метки: Казахстан   азербайджанцы   в мире   инцидент   люди   свадьба   стрельба   
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23  комментария
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907k
А.Берестенко Час назад
.....и конкурсы веселые!
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54k
smakido 4 минуты назад
Полиция Казахстана работает круто! Молодцы!
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10k
Alex 10 минут назад
Лучше бы себя перестреляли.
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10k
Alex 11 минут назад
До чего же черножопые тупые... Совсем недалеко от обезьян ушли.
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32k
AzuveR 11 минут назад
Практически у всех чурок,такие тупые понтотрадиции. Х.ули,дети аулов и гор.
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2k
Михаил Полчаса назад
А у нас так нельзя?
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1k
Kra Полчаса назад
МолодцА казахская полиСИя!
Оперативно сработали!
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1k
DuckTales Полчаса назад
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14k
Том Сойер 39 минут назад
Вот так и должно быть у нас - решили азерботы свои дикарские обычаи на свадьбе вспомнить - всю свадьбу епалами в пол, часов на пять-шесть, а потом ещё в кпз суток на пятнадцать, и это должно стать нормой, что бы эти зверьки понимали, что стоит начать вести себя по-звериному - результат будет один, мордой в пол и свадьба испорчена в принципе.
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15k
Владимир 46 минут назад
Надо было в Москве праздновать. У нас судя по всему можно, менты даже не чухнут, хоть пару дней пляшите, стреляйте.
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12k
Летучий Мыш 50 минут назад
А вот эти жёлтые трубы- это что??
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32k
Serg2001 51 минуту назад
Чем ниже интеллект, тем больше дешевых тупых понтов...
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24k
hebpat 53 минуты назад
накупили бы фейерверков и бабахали бы в своё удовольствие
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11k
Мафусаил 53 минуты назад
Глаз радуется)
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
128k
9k
Алексей 58 минут назад
Все правильно!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4020 постов (4017 в горячем)

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