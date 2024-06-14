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Женщина, которая не боится посмеяться над собой

Женщина, которая не боится посмеяться над собой

Автор:
14 июня 2024 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   СССР   мама   мультфильм   самоирония   
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Самоирония — это умение посмеяться над собой, собственными недостатками и отличиями от других. Женщина показала, кого из героев советской классики она напоминает знакомым и даже спародировала этого персонажа.

Мама с высоким уровнем самоиронии

Умение смеяться над собой – очень ценное качество.

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Метки: Видео   Прикол   СССР   мама   мультфильм   самоирония   
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DarkSkat93 Час назад
Блин, это была моя первая и единственная ассоциация
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3746 постов (3705 в горячем)

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