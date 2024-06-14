Женщина, которая не боится посмеяться над собой

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Самоирония — это умение посмеяться над собой, собственными недостатками и отличиями от других. Женщина показала, кого из героев советской классики она напоминает знакомым и даже спародировала этого персонажа.
Мама с высоким уровнем самоиронии
Умение смеяться над собой – очень ценное качество.
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Метки: Видео Прикол СССР мама мультфильм самоирония
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