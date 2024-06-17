Стрела массивного крана обрушилась на магистраль и придавила легковушку

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Из-за плохих погодных условий кран накренился на бок, а затем завалился на оживлённую автомагистираль и обесточил часть мегаполиса.
Падение массивной металлоконструкции на легковой автомобиль было запечатлено несколькими участниками дорожного движения.
Крановщик и водитель с пассажиром, находящиеся в расплющенной легковушке не пережили катастрофы.
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Метки: Видео КНР Стрела крана ЧП авто придавила легковушку
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