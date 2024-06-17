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Стрела массивного крана обрушилась на магистраль и придавила легковушку

Стрела массивного крана обрушилась на магистраль и придавила легковушку

Автор:
17 июня 2024 10:43
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   КНР   Стрела крана   ЧП   авто   придавила легковушку   
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Из-за плохих погодных условий кран накренился на бок, а затем завалился на оживлённую автомагистираль и обесточил часть мегаполиса.

Падение массивной металлоконструкции на легковой автомобиль было запечатлено несколькими участниками дорожного движения.


Крановщик и водитель с пассажиром, находящиеся в расплющенной легковушке не пережили катастрофы.

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Метки: Видео   КНР   Стрела крана   ЧП   авто   придавила легковушку   
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2  комментария
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151k
parallax 57 минут назад
Судя по фото легковушки, там даже хоронить будет нечего.
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7k
hhwost 17 минут назад
осталось написать, что это был за мегаполис.
людей жалко, три трупа "на ровном месте".
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3528 постов (3333 в горячем)

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