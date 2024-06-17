В Сочи бизнесмен и бывший священник организовали винодельню в храмовом комплексе

Сообщается, что в 2023 году Сурен Эскузян, когда началось делопроизводство, выложил на YouTube ролик, в котором от обратился к президенту и патриарху Кириллу от якобы общины храма Нерукотворного образа Христа Спасителя. Он пожаловался, что власти пытаются снести строения храмового комплекса, в которых располагаются приюты для пожилых людей. Но федеральные власти не стали вмешиваться в дело о спорной недвижимости.