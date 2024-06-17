В Сочи бизнесмен и бывший священник организовали винодельню в храмовом комплексе

Владельцы недвижимости уверяли, что в задании располагается приют для престарелых.
В ходе обысков в храмовом комплексе Нерукотворного образа Христа Спасителя в Сириусе (Адлерский район Сочи) сотрудники полиции обнаружили подпольную винодельню, крупную сумму денег и несколько килограммов золота — всё то, что непосильным трудом заработали бывший священник Владимир Осколков, лишённый сана за нарушения канонов, и его подельник Сурен Эксузян.
Примечательно, что в помещении, где находился цех по масштабному производству винодельческой продукции, по словам владельцев недвижимости, находился приют с медцентром для престарелых. Никаких престарелых в здании, разумеется, не нашли. В отношении Осколкова и Эскузяна возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.
Обыски в храмовом комплексе проходили в рамках решения Адлерского районного суда, который 14 июня удовлетворил иск прокуратуры, признав все здания самостроем, а договор на аренду земельных участков в Сириусе, где расположен комплект — ничтожной сделкой. Суд обязал Осколкова и Эскузяна вернуть землю в собственность государства и выплатить 232,5 млн рублей за причинённый ущерб. Часть этой суммы частично будет компенсирована за счёт изъятия двух строений на территории храмового комплекса.
Сообщается, что в 2023 году Сурен Эскузян, когда началось делопроизводство, выложил на YouTube ролик, в котором от обратился к президенту и патриарху Кириллу от якобы общины храма Нерукотворного образа Христа Спасителя. Он пожаловался, что власти пытаются снести строения храмового комплекса, в которых располагаются приюты для пожилых людей. Но федеральные власти не стали вмешиваться в дело о спорной недвижимости.
Отмечается, что история храмового комплекса началась в 2004 году, когда районная администрация дала добро на строительство одноэтажного, четырехэтажного и пятиэтажного зданий на земельном участке площадью 3,3 тысячи "квадратов" на улице Хадыженской. В 2009 году суд удовлетворил исковые требования Осколкова и Эскузяна о признании права собственности на здания. Но спустя 15 лет выяснилось, что сделка была фиктивной.
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