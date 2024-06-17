Владелец магазина эффектно обезвредил грабителя

Посетитель в мотоциклетном шлеме, имеющий судимость за наркотики, зашел с явной целью ограбления, так как объявил об этом при входе, вытащил пистолет (позже криминалисты осмотрят его и найдут, что он был полностью заряжен, и серийный номер был спилен).

Хозяин лавки выхватил свой пистолет, которым и шесть раз выстрелил, попав в голову, верхнюю часть тела и руку. Самое интересное, что шлемоносец жив и лечится до суда. Рядом с магазином нашли мотоцикл. Его изучают.

Действия стрелявшего признали необходимой самообороной и обещали вернуть его пистолет после всех формальностей.