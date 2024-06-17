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Владелец магазина эффектно обезвредил грабителя

Владелец магазина эффектно обезвредил грабителя

Автор:
17 июня 2024 07:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   грабитель   инцидент   криминал   магазин   ограбление   
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В Бразилии 23-летний мужчина, ранее судимый за торговлю наркотиками, вошел в магазин по продаже и ремонту сотовых телефонов и заявил об ограблении. Через несколько секунд он пожалел о своем решении.

Посетитель в мотоциклетном шлеме, имеющий судимость за наркотики, зашел с явной целью ограбления, так как объявил об этом при входе, вытащил пистолет (позже криминалисты осмотрят его и найдут, что он был полностью заряжен, и серийный номер был спилен).

Хозяин лавки выхватил свой пистолет, которым и шесть раз выстрелил, попав в голову, верхнюю часть тела и руку. Самое интересное, что шлемоносец жив и лечится до суда. Рядом с магазином нашли мотоцикл. Его изучают.

Действия стрелявшего признали необходимой самообороной и обещали вернуть его пистолет после всех формальностей.

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Метки: Видео   грабитель   инцидент   криминал   магазин   ограбление   
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8  комментариев
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1k
Corkscrew 47 минут назад
Как-то уж очень буднично он этого грабителя порешал. Складывается ощущение, что у них там такие происшествия это рутина.
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40k
Dobry vojak Svejk Минуту назад
Хрена се, обезвредил.... Ещё бы кофеёк допил и спину почесал...
Судя по новостям - дикие там не только обезьяны. И отстрел этих диких - как муху прихлопнуть...
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3k
Оксид Бетона 5 минут назад
Как будто в компьютерной игре...
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12k
Фомич 16 минут назад
Владелец...-О хоспади, еще один. С вами на патронах разориться можно!
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151k
parallax Полчаса назад
Тут ключевое - Действия стрелявшего признали необходимой самообороной и обещали вернуть его пистолет после всех формальностей.

Вот бы у нас так.
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3k
Ультратрахуил 41 минуту назад
Лучше бы не успел пожалеть, теперь лечи его
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20k
banzai7 50 минут назад
Мало ли в Бразилии педров? И не сощитаешь.
Вот и приходится чуть что стрелять на поражение.
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Себастьян Перейра
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