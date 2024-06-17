Олень пробил лобовое стекло автобуса

В американском городе Уорик олень оказался на пути автобуса. Парнокопытный зверь пробил лобовое стекло и оказался в салоне транспортного средства.
Парнокопытный зверь оказался на пути автобуса, передвигающегося по улице Уорвик-авеню в городе Уорик (штат Род-Айленд, США) и, пробив лобовое стекло, проник в салон транспортного средства.
Полиция сообщила, что в автобусе находились шесть пассажиров, двое из которых были госпитализированы в местную больницу с травмами, полученными в результате попадания разбитого лобового стекла. Благодаря действиям водителя автобуса удалось избежать более тяжёлых последствий. Олень не пережил столкновения с транспортным средством.
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