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Олень пробил лобовое стекло автобуса

Олень пробил лобовое стекло автобуса

Автор:
17 июня 2024 11:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   автобус   в мире   животные   олень   стекло   
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В американском городе Уорик олень оказался на пути автобуса. Парнокопытный зверь пробил лобовое стекло и оказался в салоне транспортного средства.

Парнокопытный зверь оказался на пути автобуса, передвигающегося по улице Уорвик-авеню в городе Уорик (штат Род-Айленд, США) и, пробив лобовое стекло, проник в салон транспортного средства.
Полиция сообщила, что в автобусе находились шесть пассажиров, двое из которых были госпитализированы в местную больницу с травмами, полученными в результате попадания разбитого лобового стекла. Благодаря действиям водителя автобуса удалось избежать более тяжёлых последствий. Олень не пережил столкновения с транспортным средством.

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Метки: Видео   США   автобус   в мире   животные   олень   стекло   
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mosazer 2 часа назад
вот олень)
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3743 поста (3653 в горячем)

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