Олень пробил лобовое стекло автобуса

Парнокопытный зверь оказался на пути автобуса, передвигающегося по улице Уорвик-авеню в городе Уорик (штат Род-Айленд, США) и, пробив лобовое стекло, проник в салон транспортного средства.

Полиция сообщила, что в автобусе находились шесть пассажиров, двое из которых были госпитализированы в местную больницу с травмами, полученными в результате попадания разбитого лобового стекла. Благодаря действиям водителя автобуса удалось избежать более тяжёлых последствий. Олень не пережил столкновения с транспортным средством.