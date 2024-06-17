«Раз-два, взяли!»: девушки показали, как парковать машину, если вы супергерой





У многих водителей, особенно начинающих, возникают проблемы с парковкой автомобиля. У девушек из видео тоже появились небольшие сложности с парковкой, и они нашли не самый простой способ их решить. Подруги решили, что у них достаточно сил, чтобы приподнять авто и подвинуть его на нужное место.