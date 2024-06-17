«Раз-два, взяли!»: девушки показали, как парковать машину, если вы супергерой

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У многих водителей, особенно начинающих, возникают проблемы с парковкой автомобиля. У девушек из видео тоже появились небольшие сложности с парковкой, и они нашли не самый простой способ их решить. Подруги решили, что у них достаточно сил, чтобы приподнять авто и подвинуть его на нужное место.
Конечно, сил не хватило, ведь девушки явно не были зелеными супергероинями из Marvel. Однако они не сдались и продолжили свои попытки сдвинуть машину, сильно развеселив не только наблюдавшего за ними водителя в автомобиле напротив, но и тысячи пользователей социальных сетей.
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