FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13111 постов • 861 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
«Раз-два, взяли!»: девушки показали, как парковать машину, если вы супергерой

«Раз-два, взяли!»: девушки показали, как парковать машину, если вы супергерой

Автор:
17 июня 2024 11:02
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   автоледи   забавно   машина   парковка   
718
1
1


У многих водителей, особенно начинающих, возникают проблемы с парковкой автомобиля. У девушек из видео тоже появились небольшие сложности с парковкой, и они нашли не самый простой способ их решить. Подруги решили, что у них достаточно сил, чтобы приподнять авто и подвинуть его на нужное место.

Конечно, сил не хватило, ведь девушки явно не были зелеными супергероинями из Marvel. Однако они не сдались и продолжили свои попытки сдвинуть машину, сильно развеселив не только наблюдавшего за ними водителя в автомобиле напротив, но и тысячи пользователей социальных сетей.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   авто   автоледи   забавно   машина   парковка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Юлия 44 минуты назад
Ладно там жопой, но мордой вперёд прямо не паркануться это руки даже не из жопы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
прогрессивное феминистическое общество
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3528 постов (3333 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

804760



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Коубы
Коубы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Продам коляску для мальчика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#Прикол#Ynews#кошка#сизо#Приколы#природа#задержание
#в мире#животные#СССР#интересно#Москва#насекомые#ЧП#КИтай#Индия#полиция
#история#новости#факты#Россия#рыба#забавно#удивительно#подборка#заложники#Япония
«Мой муж — прокурор города». Девушка на BMW устроила скандал на парковке Владивостока «Мой муж — прокурор города». Девушка на BMW устроила скандал на парковке Владивостока Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе Жёсткое столкновение с машиной газовой службы Жёсткое столкновение с машиной газовой службы 10-летний ребёнок на самокате попал под машину 10-летний ребёнок на самокате попал под машину Ростове автомобиль влетел в здание АЗС Ростове автомобиль влетел в здание АЗС

На что жалуетесь?

Вернуться