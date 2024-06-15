Школьники получили реальные сроки за групповое изнасилование мальчика

«Наконец-то справедливость восторжествовала и местный суд не повелся на кумовство и взятки, а вынес единственно верное решение. От души благодарю руководство Генпрокуратуры, чье вмешательство позволило переломить ситуацию!» — отметил депутат.





Об изнасиловании ребенка из Тывы стало известно в январе 2023 года. Тогда сообщалось, что к изнасилованию могут быть причастны трое старшеклассников, которые ходили с жертвой в одну спортивную секцию. По словам матери ребенка, ее сына затащили в уличный туалет и там надругались, а после изнасилования повторились.





По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако Хинштейн заявил о беспределе следователей, которые скрывали от матери пострадавшего материалы дела, а лечение ребенка после надругательства было фикцией. Женщина также жаловалась на поступающие семье угрозы от родственников насильников.

Ранее парламентарий посвятил этому делу уже несколько публикаций. В первой он сообщил, что направил депутатские запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием взять это дело под особый контроль.

Во второй записи Хинштейн поделился публикацией члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой и охарактеризовал расследование этого преступления как «дикость». Он отметил, что начальство тувинских следователей два месяца не обращало внимание на «беспредел» подчиненных.