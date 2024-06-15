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Школьники получили реальные сроки за групповое изнасилование мальчика

Школьники получили реальные сроки за групповое изнасилование мальчика

Автор:
15 июня 2024 18:39
Сообщество : Криминал
Метки: СУД   извращенцы   изнасилование   срок   школьники   
1576
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Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram

По его словам, суд состоялся в закрытом режиме из-за возраста обвиняемых и их жертвы. В итоге все трое признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы — самый младший фигурант, не достигший 18-летнего возраста, получил восемь лет колонии, второй осужден на девять лет и десять месяцев. Их третий сообщник, сотрудничавший со следствием, приговорен к семи годам заключения.


«Наконец-то справедливость восторжествовала и местный суд не повелся на кумовство и взятки, а вынес единственно верное решение. От души благодарю руководство Генпрокуратуры, чье вмешательство позволило переломить ситуацию!» — отметил депутат.


Об изнасиловании ребенка из Тывы стало известно в январе 2023 года. Тогда сообщалось, что к изнасилованию могут быть причастны трое старшеклассников, которые ходили с жертвой в одну спортивную секцию. По словам матери ребенка, ее сына затащили в уличный туалет и там надругались, а после изнасилования повторились.


По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако Хинштейн заявил о беспределе следователей, которые скрывали от матери пострадавшего материалы дела, а лечение ребенка после надругательства было фикцией. Женщина также жаловалась на поступающие семье угрозы от родственников насильников.


Ранее парламентарий посвятил этому делу уже несколько публикаций. В первой он сообщил, что направил депутатские запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием взять это дело под особый контроль.


Во второй записи Хинштейн поделился публикацией члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой и охарактеризовал расследование этого преступления как «дикость». Он отметил, что начальство тувинских следователей два месяца не обращало внимание на «беспредел» подчиненных.



В то же время в публикации, на которую сослался Хинштейн, содержатся и другие бросающие тень на работу региональных властей детали.


Над 10-летним ребенком надругались в туалете школы

Как выяснила правозащитница, первое надругательство над ребенком со стороны старшеклассников было совершено в январе 2023 года, когда мальчик возвращался с секции по вольной борьбе. Трое старшеклассников подкараулили ребенка и затащили в школьный туалет, где надругались над ним.


Меркачева добавила, что изнасиловавшие ребенка подростки возвращались с празднования дня рождения одного из них. Были ли они в состоянии алкогольного опьянения, что могло бы стать отягчающим обстоятельством на суде — правозащитница не уточнила.


Подростки запугали мальчика, и тот не стал рассказывать о случившемся дома, а скоро надругательство повторилось.


Несмотря на то что ребенка насиловали в школе, ни охрана, ни администрация учебного заведения не замечали происходящего. Министерство образования республики сообщило, что в отношении администрации школы начата проверка, а директора школы отстранили от работы.


Изнасилованного ребенка подвергли девятичасовому «допросу»

После того как младшеклассник сообщил матери о случившемся, та сразу же обратилась к следователям, и те без присутствия психолога и не предложив медицинской помощи приступили к опросу потерпевшего, который родственники мальчика сравнили с допросом.


«Мальчик все время плакал. Потом его, измученного, отправили за сотню километров на экспертизу», — приводит Меркачева слова тети пострадавшего.


Лишь спустя девять часов ребенка отвезли к врачам, но не для госпитализации, а для проведения экспертизы, которую семья младшеклассника описала как варварскую.


Пострадавший думал о суициде, но его лечили клизмами

Отдельно депутат Хинштейн отмечал, что переживший насилие ребенок не получал ни должной медицинской, ни психологической помощи. Проведенные медицинские процедуры парламентарий назвал имитацией.


Семья мальчика сообщала, что во время госпитализации его лечили лишь клизмами и капельницами с физраствором. При этом сам пострадавший задумывался о самоубийстве — перед тем, как сообщить матери о нескольких случаях изнасилования, он завел с ней разговор о смерти и спросил, «больно ли умирать».

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Метки: СУД   извращенцы   изнасилование   срок   школьники   
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16  комментариев
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43k
Сергей 3 часа назад
Депутату Госдумы Александру Хинштейн респект. Пусть продолжает контроль за этим делом, а то выскочат по УДО раньше срока.
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138
pilot52 15 минут назад
Этих ублюдков даже животными назвать язык не поворачивается. То, что справедливость восторжествовала и не замяли это дело - конечно хорошо. Но что с ними будет, когда выйдут на свободу? А как показывает практика, будут из них очередные насильники или маньяки.
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1k
Михаил 15 минут назад
Взрослым, следователям и врачам в два раза больше срок надо. "А иначе нам удачи не видать"
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18k
a_komolow 50 минут назад
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11k
MakDag Час назад
В Чечню их к Адаму. Или это другое?
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3k
Звёздный странник Час назад
Теперь выродки сами на своей шкуре испытают то, что вытворяли с потерпевшим.
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16k
Ёшкин кот 2 часа назад
Суд осудил...Отлично. А вот что стало с этим:
"Хинштейн заявил о беспределе следователей, которые скрывали от матери пострадавшего материалы дела, а лечение ребенка после надругательства было фикцией. Женщина также жаловалась на поступающие семье угрозы от родственников насильников." (с)
Кто осужден? Кто наказан? Кто уволен?
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1k
Corkscrew 2 часа назад
Прям какая-то банда юных агрессивных педерастов. Очень надеюсь, что если на зоне их не употребят или убьют, то после отсидки этот биомусор не долго будет атмосферу коптить.
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15k
Владимир 3 часа назад
Че за пиз@ец? Ставим на черное? Фамилии очень интересно услышать.
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4k
Бровеносец в потёмках 3 часа назад
Поспешу расстроить тех, кто уверен, что на зоне такие будут сами опущены, что сокамерники с ними сами расправятся. Так вот - нет. Да, статья у них неприятная, но администрация колонии об этом тоже в курсе, поэтому подобный контингент содержится отдельно от основной массы ЗК, ибо администрации ЧП среди контингента совсем не нужны.
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138
pilot52 Бровеносец в потёмках 13 минут назад
Согласен, там их окружение будет состоять тоже не из благородных рыцарей, а таких-же выродков.
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1048 постов (731 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
34489



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