Снимки последних лет царской России

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В этой подборке архивные фото, на которых запечатлели военных, рабочих, детей, крестьян.
Период с 1907 по 1917 год. Разные люди, разные лица... Шаг на сто с лишним лет назад, за который мы благодарим создателей фото.
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Гостиница для рабочих "Городского попечительства о народной трезвости"
Посетители гостиницы в спальной комнате. Фотоателье Карла Буллы, ноябрь 1909 года, г. Санкт-Петербург.
Мариинская школа глухонемых
Обучение разговорной речи в младшем классе. Яков Штейнберг, 20 мая 1907 года, Санкт-Петербургская губ., дер. Мурзинка.
Памятник императору Александру III в Москве
Неизвестный автор, 1912 год, г. Москва Пречистенская набережная.
На Дворцовой площади в момент провозглашения манифеста о вступлении России в войну
Фотоателье Карла Буллы, 20 июля 1914 года, г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь
Станция для наблюдения солнечного затмения на Марсовом поле
Карл Булла, 4 апреля 1912 года, г. Санкт-Петербург, Марсово поле.
Празднование 300-летия дома Романовых в Москве
Неизвестный автор, май 1913 года, г. Москва.
Подростки-рабочие по замощению улицы Покровка
Неизвестный автор, 1910 - 1916 год, г. Москва.
Источник:
АНТИФИШКИ
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