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Снимки последних лет царской России

Снимки последних лет царской России

Автор:
21 июля 2022 15:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   интересное   история   события   фото   фоторепортеры   фотохудожники   
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В этой подборке архивные фото, на которых запечатлели военных, рабочих, детей, крестьян.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Россия   интересное   история   события   фото   фоторепортеры   фотохудожники   
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