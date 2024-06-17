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В России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

В России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Автор:
17 июня 2024 10:36
Сообщество : Автомир
Метки: авто   ввезеные авто   закон   машина   правила   продажа авто   
1028
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Полиция может получить право отказать в постановке на учет ввезенной из-за границы и перепроданной машины.

Условия продажи ввезенных в РФ автомобилей планируют ужесточить. В главке МВД разработали новое требование для регистрации машин при их перепродаже в стране. Эта информация сдержится в поправках к закону о государственной регистрации транспортных средств, которые сейчас рассматривают в Госдуме России.


«По новым правилам, если ввезенный в РФ из-за границы автомобиль будет продан в течение года, то владельцу придется заплатить повышенный утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Размер платежа составит от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Правом отказать в постановке на учет наделяются сотрудники Госавтоинспекции», — на поправки ссылаются «Известия».


Сейчас при ввозе в страну автомобиля для личного использования сбор оплачивается по льготному тарифу. Он составляет 3,4 тысячи рублей для машины до трех лет и 5,2 тысячи рублей — старше трех лет. Источники в правительстве пояснили изданию, что проект поправок уже поддержал кабмин.

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Метки: авто   ввезеные авто   закон   машина   правила   продажа авто   
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6  комментариев
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18k
Колька Валеркин сын Час назад
Если примут, это прямо не хилый такой удар по перекупам будет и новый виток цен на бибики.
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495
Дмитрий Байков 6 минут назад
какой идиот эту статью писал?

сейчас УЖЕ есть закон, что если ты продаёшь ввезённую машину не владея ей год - ты платишь повышенный утиль сбор.

это УЖЕ есть АЛЛО.
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3k
crownanniversury Полчаса назад
Этот закон уже работает.Жирафам привет.
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15k
кот базилий 36 минут назад
В России хотят чтоб Гранту покупали
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7k
Отвратительный Мужик 44 минуты назад
Гранта за 3 ляма, вот что они хотят.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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