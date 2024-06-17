В России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Условия продажи ввезенных в РФ автомобилей планируют ужесточить. В главке МВД разработали новое требование для регистрации машин при их перепродаже в стране. Эта информация сдержится в поправках к закону о государственной регистрации транспортных средств, которые сейчас рассматривают в Госдуме России.

«По новым правилам, если ввезенный в РФ из-за границы автомобиль будет продан в течение года, то владельцу придется заплатить повышенный утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Размер платежа составит от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Правом отказать в постановке на учет наделяются сотрудники Госавтоинспекции», — на поправки ссылаются «Известия».



