В России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Полиция может получить право отказать в постановке на учет ввезенной из-за границы и перепроданной машины.
Условия продажи ввезенных в РФ автомобилей планируют ужесточить. В главке МВД разработали новое требование для регистрации машин при их перепродаже в стране. Эта информация сдержится в поправках к закону о государственной регистрации транспортных средств, которые сейчас рассматривают в Госдуме России.
«По новым правилам, если ввезенный в РФ из-за границы автомобиль будет продан в течение года, то владельцу придется заплатить повышенный утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Размер платежа составит от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Правом отказать в постановке на учет наделяются сотрудники Госавтоинспекции», — на поправки ссылаются «Известия».
Сейчас при ввозе в страну автомобиля для личного использования сбор оплачивается по льготному тарифу. Он составляет 3,4 тысячи рублей для машины до трех лет и 5,2 тысячи рублей — старше трех лет. Источники в правительстве пояснили изданию, что проект поправок уже поддержал кабмин.
Источник:
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сейчас УЖЕ есть закон, что если ты продаёшь ввезённую машину не владея ей год - ты платишь повышенный утиль сбор.
это УЖЕ есть АЛЛО.