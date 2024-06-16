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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1495 постов • 63 подписчика подписаться
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В Одинцово двое неизвестных несколько раз ударили ножом убегавшего мужчину

В Одинцово двое неизвестных несколько раз ударили ножом убегавшего мужчину

Автор:
16 июня 2024 19:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Можайское шоссе   Погоня   одинцово   план перехват   понажовщина   преступники   
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В подмосковном Одинцово двое неизвестных напали на мужчину и ударили его ножом. Как сообщают очевидцы в городском паблике, нападение произошло прямо на проезжей части на Можайском шоссе в центре города.

Двое мужчин устроили погоню с поножовщиной в Одинцово.

На кадрах видео, снятого прохожими, мужчина убегает от преследователей через дорогу. После того, как нападавшие настигают споткнувшегося, один из них ударяет его по голове, а второй наносит несколько ударов ножом.

Устроившие в Одинцово разборки в стиле 90-х спокойно скрылись с места преступления, услышав крики очевидцев. Пострадавший мужчина остался лежать на дороге в луже крови.

На место быстро подъехали экстренные службы.


Мужчину, на которого напали, увезли в больницу с ножевым ранением бедра, - сообщает MASH. Преступники в бегах. В области объявлен план-перехват.
Предварительно, разыскивается синий ВАЗ 2115 с номерами Т 346 КМ 50-го региона. На заднем стекле большая белая наклейка.

Источник:

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Метки: Можайское шоссе   Погоня   одинцово   план перехват   понажовщина   преступники   
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29  комментариев
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151k
parallax 2 часа назад
99,9 к 0,1 ножичком размахивали любители овечек.
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146
pilot52 3 минуты назад
Опять зверьё?
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3k
Геннадьич 13 минут назад
А мне вот понравилось как написано - "в Одинцово", а не как в последнее время - в Одинцове. Аж бальзам на мои глаза.
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12k
Доктор Полчаса назад
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32k
AzuveR 50 минут назад
Надеюсь,что найдут. Во время задержания ,при попытки к бегству, предлагаю валить утырков. Пострадавшему ,здоровья.
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1k
Алексей Попов 53 минуты назад
Не пойму, судя по "успехам" наших "блюстителей порядка" мне теперь лучше всегда с собой в рюкзаке иметь туристический топорик? Хули они все с ножами и никого это не ..ёт?
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188
Александр 56 минут назад
ПонАжовщина...от слова нАж ?
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5k
РАТНИК Час назад
И не вздумайте сомневаться что ислам мирная религия, а то отрежут голову.
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Опять "темненькие" судя по видео. Мдя. За одного такого 1000 высылать с запретом съезда обратного вт.ч и всей родне пора бы.
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12k
Zhora Час назад
Ставки на чёрное больше не принимаются! Казино обанкротилось!
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Ссылка www.youtube.com
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41k
albedo Час назад
Найдут и быстро - камер полно.
Наверняка приезжие чумазые приматы затеяли поножовчину.
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1k
Corkscrew Час назад
Если с ножом, то скорее всего это будет черное.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Догадаюсь, что все они были коренными жителями города Одинцово. Ни кто из них не жил в аулах, овец не пас, и с ишаками не вступал в интимные отношения.
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5k
4ijik 2 часа назад
С ножом белые люди не ходят.
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8k
Neo 2 часа назад
Ставлю на черное!
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Пока настоящие мужики родину защищают, эти уроды устраивают тут что хотят!!! Не пора ли публично наказывать их?! Через отсечения конечностей. Хотя бы одной части, что бы не размножался…………
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15k
Владимир 2 часа назад
У нас походу без ствола, ходить опасно. Дикий запад какой то. Спасибо чинушам, слепым, тупым и глухим.
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10k
Alex 2 часа назад
Черножопые праздник отмечают?
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Да ладно! Опять они что ли?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1528 постов (1456 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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102196



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