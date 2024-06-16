В Одинцово двое неизвестных несколько раз ударили ножом убегавшего мужчину

В подмосковном Одинцово двое неизвестных напали на мужчину и ударили его ножом. Как сообщают очевидцы в городском паблике, нападение произошло прямо на проезжей части на Можайском шоссе в центре города.
Двое мужчин устроили погоню с поножовщиной в Одинцово.
На кадрах видео, снятого прохожими, мужчина убегает от преследователей через дорогу. После того, как нападавшие настигают споткнувшегося, один из них ударяет его по голове, а второй наносит несколько ударов ножом.
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Устроившие в Одинцово разборки в стиле 90-х спокойно скрылись с места преступления, услышав крики очевидцев. Пострадавший мужчина остался лежать на дороге в луже крови.
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На место быстро подъехали экстренные службы.
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Мужчину, на которого напали, увезли в больницу с ножевым ранением бедра, - сообщает MASH. Преступники в бегах. В области объявлен план-перехват.
Предварительно, разыскивается синий ВАЗ 2115 с номерами Т 346 КМ 50-го региона. На заднем стекле большая белая наклейка.
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Наверняка приезжие чумазые приматы затеяли поножовчину.
хожу всегда с ножом
из-за обезьян