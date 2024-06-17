«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русского народа»

Врач утверждает, что опытные медики уволились из-за низких зарплат, а на смену им пришли недавние студенты-мигранты.
В начале июня заведующий отделением сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы Антон Казанцев записал видео. В нём он рассказал, что из медучреждения поувольнялись почти все профессионалы. По словам врача, после этого начался полный беспередел.
Они стали игнорировать мои поручения. И своими попутками оперировать людей, они стали делать их инвалидами и просто убивать. О каждом подобном случае я стал информировать главного врача и его зама. Реакции не последовало.
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После этого Казанцев написал заявление по собственному желанию. Но забрал его. По словам медика, сделал это из-за медсестёр: «Увидел, что они сидят и плачут».
После того, как видео разошлось по сети, работу больницы поручил проверить глава СК Александр Бастрыкин. Для этого создали комиссию. А сегодня врач сообщил, что всё же уходит - вероятно, на справедливый вердикт не рассчитывает.
Я ушёл на больничный по состоянию здоровья. Сами понимаете: и стресс, и нервы, и так далее. На больничном я нахожусь до 26.06.
Уже прошло почти три недели с начала всех этих беспорядков, беспредела, а начальство до сих пор руля. Никто ничего про их бездействие и полное прикрывательство врачей, о которых я говорил, не говорит и никаких мер видимых не применяет. То есть, если у меня больничный заканчивается, я должен выйти и ждать подставы в любой момент. Поэтому я уже написал и курьером отправил заявление в отдел кадров областной больницы об увольнении меня с поста заведующего. Отправил заявление в департамент здравоохранения с целью увольнения меня с поста главного сердечно-сосудистого врача области.
Ещё одно заявление на увольнение, Казанцев написал в онкодиспансер, там он работал по совместительству. Как заявляет медик, главврач диспансера будет руководить комиссией, которая станет разбираться с его многострадальной больницей. Со слов Казанцева, это проверка «своих своими».
Очень сомневаюсь, что решение этой комиссии может быть объективным, - сообщил хирург.
Этот комментарий он дал по пути к следователю - ему он должен дать пояснения в связи со своим видео.
Еду со своим адвокатом. Я считаю, что я прав. У меня есть копии всех моих служебных записок. Я обосную каждую, у меня есть видеоматериал. Поэтому, думаю, что правда будет за нами.
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А может по тому же принципу отдадим таким "специалистам" на хранение чемоданчик с ядерной кнопкой? Если творить дичь, то уж по полной! Чё мелочиться-то?
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А врачу желаю распесочить эту шарашкину контору в пух и прах. и я так понял, что это только начало грандиозного скандала ураганной мощности. Люди хотят жить, а не становиться подопытными свинками в руках неопытных практикантов.
А вообще в бесплатной медицине у нас в основном жопа!
ЗЫ Плюс все равно в карму тебе кинул )))
пост - чушь. никто там не убивает и не делает инвалидами, ипанулись на всю голову.
проблема здесь только в низких зарплатах.