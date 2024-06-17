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«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русского народа»

«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русского народа»

Автор:
17 июня 2024 16:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   больница   врач   завление   кострома   проверка   увольнение   
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Врач утверждает, что опытные медики уволились из-за низких зарплат, а на смену им пришли недавние студенты-мигранты.

В начале июня заведующий отделением сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы Антон Казанцев записал видео. В нём он рассказал, что из медучреждения поувольнялись почти все профессионалы. По словам врача, после этого начался полный беспередел.

Они стали игнорировать мои поручения. И своими попутками оперировать людей, они стали делать их инвалидами и просто убивать. О каждом подобном случае я стал информировать главного врача и его зама. Реакции не последовало.

После этого Казанцев написал заявление по собственному желанию. Но забрал его. По словам медика, сделал это из-за медсестёр: «Увидел, что они сидят и плачут».

После того, как видео разошлось по сети, работу больницы поручил проверить глава СК Александр Бастрыкин. Для этого создали комиссию. А сегодня врач сообщил, что всё же уходит - вероятно, на справедливый вердикт не рассчитывает.

Я ушёл на больничный по состоянию здоровья. Сами понимаете: и стресс, и нервы, и так далее. На больничном я нахожусь до 26.06.

Уже прошло почти три недели с начала всех этих беспорядков, беспредела, а начальство до сих пор руля. Никто ничего про их бездействие и полное прикрывательство врачей, о которых я говорил, не говорит и никаких мер видимых не применяет. То есть, если у меня больничный заканчивается, я должен выйти и ждать подставы в любой момент. Поэтому я уже написал и курьером отправил заявление в отдел кадров областной больницы об увольнении меня с поста заведующего. Отправил заявление в департамент здравоохранения с целью увольнения меня с поста главного сердечно-сосудистого врача области.

Ещё одно заявление на увольнение, Казанцев написал в онкодиспансер, там он работал по совместительству. Как заявляет медик, главврач диспансера будет руководить комиссией, которая станет разбираться с его многострадальной больницей. Со слов Казанцева, это проверка «своих своими».

Очень сомневаюсь, что решение этой комиссии может быть объективным, - сообщил хирург.

Этот комментарий он дал по пути к следователю - ему он должен дать пояснения в связи со своим видео.

Еду со своим адвокатом. Я считаю, что я прав. У меня есть копии всех моих служебных записок. Я обосную каждую, у меня есть видеоматериал. Поэтому, думаю, что правда будет за нами.


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Метки: Видео   больница   врач   завление   кострома   проверка   увольнение   
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26  комментариев
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24k
Killgrave Час назад
Мигранты это вьючные животные или максимум дворники. Какой идиот-гнида продал дипломы всем этим обезьянам...
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8
Serg 22 минуты назад
Новое дело врачей?
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578
Фрол Полчаса назад
Очень странное разрешение обезьянам предоставлять площадки в медучреждениях для опытов над россиянами.Мало того,что медицинская этика,т.е. круговая порука процветает в медучреждениях, постоянно срываются факты халатности,раздолбайства и низкой квалификации,так к этому ещё и Бастрыкин подключился со своим прикрытием.Бл.Кошмар.
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1k
Faithless 45 минут назад
Чел снял видео обставившись иконками и дипломами, СК проверило его доводы и решило позвать обставившегося иконками и дипломами на пояснения. Обставившийся уволился со всех мест работы, дополнительно пояснил, что ранее писал заявление и отзывал его. И все, нет, нет так, ВСЕ кто что-то написал в комментах решили, что: 1) мигранты - животные, 2) дипломы у всех мигрантов куплены, 3) маму убили мигранты, 4) Бастрыкин легализовал убийства медиками-мигрантами с купленными дипломами. Что это за новость? Почему люди в комментариях пишут несвязный тупой бред? Администрация сайта, есть фильтр от подобной свиной пропаганды? Такого высасывания хуни из пальца я давненько не припомню.
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35k
Korolev 45 минут назад
То есть повышать зарплаты вопрос даже не стоит?
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3k
Звёздный странник 49 минут назад
Это каким надо быть отбитым безмозглым ублюдком, чтобы допустить к работе в системе, где на кону жизнь человека, абсолютно профнепригодных некомпетентных дилетантов? Разницы нет, мигрант это или не мигрант. У глупости нет нации.
А может по тому же принципу отдадим таким "специалистам" на хранение чемоданчик с ядерной кнопкой? Если творить дичь, то уж по полной! Чё мелочиться-то?
=-=-=
А врачу желаю распесочить эту шарашкину контору в пух и прах. и я так понял, что это только начало грандиозного скандала ураганной мощности. Люди хотят жить, а не становиться подопытными свинками в руках неопытных практикантов.
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2k
Михаил 50 минут назад
Большинство современных дипломов либо тупо куплены, либо получены в псевдовузах! Высококвалифицированные медики сейчас работают исключительно в частных клиниках, т.к. хоть там норм зарплаты! Редко встретить таких в бесплатной... Но это те, кто получил образование еще в советское время... сам был у пары таких, ЛОР, окулист... 40+ лет стажа в хороших гос клиниках! И лечат соответствующе! А этот молодняк что купил дипломы, тупо набирает себе стаж как минимум нихрена не помогая, а как максимум калечит!
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2k
дмитрий викторович Час назад
Сначала здесь попрактикуются-потренируются на русских, а потом уважаемыми людьми на родине будут.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Вот такая будет бесплатная медицина.
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2k
Росомаха Час назад
У меня Маму так убили мигранты -медики... В нашей поселковой больнице... После смерти матери очень резко эмигрировали.... Жалко, не поговорили....
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9k
Тяжолый Орк Час назад
зачем студентам-мигрантам низкие зарплаты? они здесь не за этим.

пост - чушь. никто там не убивает и не делает инвалидами, ипанулись на всю голову.
проблема здесь только в низких зарплатах.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
теперь официально режут..спасибо Бастрыкин.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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