«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русского народа»

После того, как видео разошлось по сети, работу больницы поручил проверить глава СК Александр Бастрыкин. Для этого создали комиссию. А сегодня врач сообщил, что всё же уходит - вероятно, на справедливый вердикт не рассчитывает.

Я ушёл на больничный по состоянию здоровья. Сами понимаете: и стресс, и нервы, и так далее. На больничном я нахожусь до 26.06. Уже прошло почти три недели с начала всех этих беспорядков, беспредела, а начальство до сих пор руля. Никто ничего про их бездействие и полное прикрывательство врачей, о которых я говорил, не говорит и никаких мер видимых не применяет. То есть, если у меня больничный заканчивается, я должен выйти и ждать подставы в любой момент. Поэтому я уже написал и курьером отправил заявление в отдел кадров областной больницы об увольнении меня с поста заведующего. Отправил заявление в департамент здравоохранения с целью увольнения меня с поста главного сердечно-сосудистого врача области.

Ещё одно заявление на увольнение, Казанцев написал в онкодиспансер, там он работал по совместительству. Как заявляет медик, главврач диспансера будет руководить комиссией, которая станет разбираться с его многострадальной больницей. Со слов Казанцева, это проверка «своих своими».

Очень сомневаюсь, что решение этой комиссии может быть объективным, - сообщил хирург.

Этот комментарий он дал по пути к следователю - ему он должен дать пояснения в связи со своим видео.