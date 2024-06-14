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«Самая красивая учёная в мире» заразилась смертельно опасной инфекцией

«Самая красивая учёная в мире» заразилась смертельно опасной инфекцией

Автор:
14 июня 2024 12:46
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Рози Мур   вирус   инфекция   комары-убийцы   лихорадка   лихорадка денге   переносчики   симптомы   
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Секс-символ научного мира Рози Мур — биолог, исследователь инвазивных видов рептилий, заядлая путешественница и звезда социальных сетей. Недавно Рози поделилась с подписчиками своей бедой. Она утверждает, что заразилась тяжелой вирусной инфекцией и с этим «мало что можно сделать».

Рози рассказала, что у нее лихорадка денге. Впервые она заметила симптомы заболевания, когда у нее начал мучительно болеть глаз. Это произошло после того, как она побывала в Южной Америке, где ее «покусала куча насекомых».


Переносчиком лихорадки денге, инфекционного вирусного заболевания, являются комары рода Aedes.

Рози рассказала, что заразилась в мае. После того, как ее глаз стал причинять ей мучения, ситуация быстро ухудшилась — женщина «с трудом вставала с кровати и пыталась охладить себя любыми способами», борясь с тяжелейшей лихорадкой.


По ее словам, пришлось «глотать парацетамол как не в себя», а тело покрылось агрессивной красной сыпью. Рози говорит, что «не хотела делать из мухи слона» до того, как ей поставят диагноз, так как вскоре собиралась вернуться домой в США. Но потом проснулась с «сумасшедшей сыпью по всему телу». И к этому моменту как раз подоспели результаты анализов, доказывающие, что это лихорадка денге и врачи мало что могут сделать.

«Специфического лечения денге не существует, и хотя заболевание может привести к летальному исходу, в большинстве случаев оно протекает менее тяжело, — объяснила Рози. — До того как мне поставили диагноз, у меня было много симптомов: потеря аппетита (мы ходили в походы по 5-12 миль в день, и я не могла съесть ни одного кусочка пищи в течение нескольких дней), боль в глазах, озноб и лихорадка».

«Я не решалась рассказать об этом, потому что мне кажется, что многие люди боятся путешествовать куда-то в дальние края, но поездка того стоила, и я советую всем отправиться в путешествие по отдаленным уголкам мира», — добавила она.


По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно происходит 100—400 миллионов заражений лихорадкой денге. В 2023 году было зарегистрировано 7300 смертей от этого заболевания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рози Мур   вирус   инфекция   комары-убийцы   лихорадка   лихорадка денге   переносчики   симптомы   
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15  комментариев
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Что тут скажешь, здоровья только! Позвони нашим учёным, может что придумают.
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38k
Юрий 10 минут назад
"По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно происходит 100 400 миллионов заражений лихорадкой денге." - а точно сотни миллионов каждый год?

-------------------
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году лихорадкой денге заболели 5 млн человек, более 5 тыс. человек умерли.

https://iz.ru/1624781/2023-12-22/voz-soobshchila-o-5-mln-zabolevshikh-v-mire-likhoradkoi-denge-v-2023-goduhttps://iz.ru/1624781/2023-12-22/voz-soobshchila-o-5-mln-zabolevshikh-v-mire-likhoradkoi-denge-v-2023-godu
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22k
Mike Miller 18 минут назад
На счёт красоты....
Есть тут у нас академгородок под Новосибирском...
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7k
мемфрид 19 минут назад
Не надо, дети, в Африке гулять
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7k
Sania 23 минуты назад
Ну, то есть, если бы она не была самой красивой, то и хрен бы с ней?! Именно это автор имел ввиду?
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6k
fkamash Полчаса назад
Судя по фоткам - на ней хоть паши ещё. Видимо больных она не видела..
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3k
веселый просто 46 минут назад
"ежегодно происходит 100 400 миллионов заражений лихорадкой денге. В 2023 году было зарегистрировано 7300 смертей от этого заболевания. " И что в 23 году произошло, что даже 10 к не заразилось по сравнению с другими годами?
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9
alexey al веселый просто Полчаса назад
Перечитайте вами же скопированную цитату.
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15k
Владимир Час назад
А где то собирали ученый совет, дабы определить кто из них самая красивая? И все ли ученые приняли участие в определении?
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23k
kσρβγς 2 часа назад
А про вакцинацию путешественница не подумала... Зачем? И так сойдет...
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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