«Самая красивая учёная в мире» заразилась смертельно опасной инфекцией

Секс-символ научного мира Рози Мур — биолог, исследователь инвазивных видов рептилий, заядлая путешественница и звезда социальных сетей. Недавно Рози поделилась с подписчиками своей бедой. Она утверждает, что заразилась тяжелой вирусной инфекцией и с этим «мало что можно сделать».
Рози рассказала, что у нее лихорадка денге. Впервые она заметила симптомы заболевания, когда у нее начал мучительно болеть глаз. Это произошло после того, как она побывала в Южной Америке, где ее «покусала куча насекомых».
Переносчиком лихорадки денге, инфекционного вирусного заболевания, являются комары рода Aedes.
Рози рассказала, что заразилась в мае. После того, как ее глаз стал причинять ей мучения, ситуация быстро ухудшилась — женщина «с трудом вставала с кровати и пыталась охладить себя любыми способами», борясь с тяжелейшей лихорадкой.
По ее словам, пришлось «глотать парацетамол как не в себя», а тело покрылось агрессивной красной сыпью. Рози говорит, что «не хотела делать из мухи слона» до того, как ей поставят диагноз, так как вскоре собиралась вернуться домой в США. Но потом проснулась с «сумасшедшей сыпью по всему телу». И к этому моменту как раз подоспели результаты анализов, доказывающие, что это лихорадка денге и врачи мало что могут сделать.
«Специфического лечения денге не существует, и хотя заболевание может привести к летальному исходу, в большинстве случаев оно протекает менее тяжело, — объяснила Рози. — До того как мне поставили диагноз, у меня было много симптомов: потеря аппетита (мы ходили в походы по 5-12 миль в день, и я не могла съесть ни одного кусочка пищи в течение нескольких дней), боль в глазах, озноб и лихорадка».
«Я не решалась рассказать об этом, потому что мне кажется, что многие люди боятся путешествовать куда-то в дальние края, но поездка того стоила, и я советую всем отправиться в путешествие по отдаленным уголкам мира», — добавила она.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно происходит 100—400 миллионов заражений лихорадкой денге. В 2023 году было зарегистрировано 7300 смертей от этого заболевания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году лихорадкой денге заболели 5 млн человек, более 5 тыс. человек умерли.
https://iz.ru/1624781/2023-12-22/voz-soobshchila-o-5-mln-zabolevshikh-v-mire-likhoradkoi-denge-v-2023-goduhttps://iz.ru/1624781/2023-12-22/voz-soobshchila-o-5-mln-zabolevshikh-v-mire-likhoradkoi-denge-v-2023-godu
Есть тут у нас академгородок под Новосибирском...
Про неё написано, что она красивая учёный.
Да и у денге 4 мутации вирусов. А может уже и больше...