«Самая красивая учёная в мире» заразилась смертельно опасной инфекцией

Рози рассказала, что заразилась в мае. После того, как ее глаз стал причинять ей мучения, ситуация быстро ухудшилась — женщина «с трудом вставала с кровати и пыталась охладить себя любыми способами», борясь с тяжелейшей лихорадкой.

По ее словам, пришлось «глотать парацетамол как не в себя», а тело покрылось агрессивной красной сыпью. Рози говорит, что «не хотела делать из мухи слона» до того, как ей поставят диагноз, так как вскоре собиралась вернуться домой в США. Но потом проснулась с «сумасшедшей сыпью по всему телу». И к этому моменту как раз подоспели результаты анализов, доказывающие, что это лихорадка денге и врачи мало что могут сделать.