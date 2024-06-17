Двухэтажный плот с баней

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Мужчина показал плот с баней, кухней, холодильником и другими удобствами, на котором ему предстояло отдыхать с товарищами 3 дня.
Умеют отдыхать
Максимальный состав экипажа на таком плоту 10 человек.
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