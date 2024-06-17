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Двухэтажный плот с баней

Двухэтажный плот с баней

Автор:
17 июня 2024 12:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   интересно   обзор   отдых   плот   сплав   
945
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Мужчина показал плот с баней, кухней, холодильником и другими удобствами, на котором ему предстояло отдыхать с товарищами 3 дня.

Умеют отдыхать

Максимальный состав экипажа на таком плоту 10 человек.

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Метки: Видео   интересно   обзор   отдых   плот   сплав   
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4  комментария
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542
Dima 45 минут назад
плот с баней)) бухлоход-обыкновенный!)))
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63k
turyst 44 минуты назад
Если делать так капитально, то зачем палатки?
Просто жилые "каюты" сделать.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3743 поста (3653 в горячем)

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