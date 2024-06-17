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Скандал во Владикавказе: в торговом центре на туристку напали из-за одежды

Скандал во Владикавказе: в торговом центре на туристку напали из-за одежды

Автор:
17 июня 2024 11:23
Метки: Видео   Девушка   владикавказ   конфликт   короткие шорты   одежда   тристка   
3154
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Женщины в возрасте, работающие продавщицами, атаковали девушку из-за слишком коротких шорт. В неё тыкали палкой и пытались избить.

Пострадавшая заявила, что приехала из другого государства и не знала местных обычаев.

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Метки: Видео   Девушка   владикавказ   конфликт   короткие шорты   одежда   тристка   
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48  комментариев
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1k
Corkscrew 2 часа назад
дагам и прочим племенам тяжело адаптирующимся к реалиям цивилизованного мира, глубоко насарть на любые чужие законы и обычаи кроме своих первобытных, причем что на своих темных территориях, что за их пределами.
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6k
Нуи Хусим 19 секунд назад
А если в их лабаз затащить и начать резать баранов? Ведь праздник и традиции ? Конечно в длинных брюках (у резателей естественно, не баранов)
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1k
Юлия Фоксина 6 минут назад
О времена..., о нравы... Я понимаю, что в святых и сакральных местах следует соблюдать дресскод - это уважение к культуре, ну либо стоит отказаться от посещения таких мест вовсе. Но в торговом центре, что бы тебя тыкали палкой за твой наряд - это какое-то средневековье. Самое печальное, что и не угадаешь что может являться красной линией для " чувства нравственности" местных, я думаю триггером может быть не только откровенный наряд, все что угодно вплоть до цвета одежды или ее элементов, так как это не писанные правила, а субъективное восприятие мира конкретных людей. Не думаю, что такое отношение к приезжим благоприятно скажется на развитии туризма в регионе. Да и пора уже им начать соблюдать законы той страны в которой они живут.
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 9 минут назад
Чем жирнее баба, тем откровеннее наряд
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7
Тима Лошин 13 минут назад
Судя по аппетитной попе приехала из Бразилии
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32k
AzuveR 14 минут назад
Ипанутые чуркабесные куры, с ибанутыми первобытными законами своего аула.
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−23
Игорелл а 16 минут назад
Простите,но когда мы-мужчины видим дам в супер коротких шортах(я не про обычные короткие шортики,а про те из которых ж**а торчит и сексом веет),то вы делаете за нужные струны,в нас бурлят инстинкты.А дальше мы уже не любить таких хотим,ухаживать и дарить цветы,а грязного,развратного секса ,вот для чего и не более.
И жаль,,что хочется быть верным ,преданным мужем а кругом разгуливают эти в шортах.Мужик есть мужик,как бы он не хотел,но сложно справится с похотью,когда тебя провоцируют .
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15k
кот базилий 21 минуту назад
Почаще туда езити турысты)))
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15k
? ? ? Полчаса назад
да, согласен. зрелище удручающее.
кг 25 могла бы и сбросить...
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32k
Сталкер Полчаса назад
Не знала, куда ехала, дура запортаченная?
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1k
max20 Полчаса назад
Если никто не платит за коммуналку и у всех справка об инвалидности, то проблема в республике только с короткими шортами. Что касается ихних бабищ, то жёны европейских переселенцев в Южную Америку, пытались законодательно запретить европейским мужчинам жениться на местных, т.к. шансов конкурировать не имели.
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1k
Михаил Полчаса назад
Так не надо туда ездить, пусть "варятся в собственном соку".
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292
usla2000 43 минуты назад
Туристка? Во Владикавказе?
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3k
Сергей Викторович 53 минуты назад
Почему-то всегда думал, что для жизни в России достаточно знать российские законы.
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3k
Вячеслав Час назад
Судя по всему Кавказ это уже не территория России а территория какого то Джамаата. Светские законы России там не действуют. Если закрываются школы,институты, библиотеки и больницы на их место приходят мечети, церквя и т.п. Народ начинает глупеть. Какими бы не были хорошими священники но светского образования они не заменят.
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4k
Игорь Час назад
и после подобного будут призывать ездить к ним отдыхать?
дамочка, конечно, не по комплекции оделась. но это не повод для такой реакции.
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7k
livaneth Час назад
До некоторых с первого раза не доходит.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
вот они какие фишки сегодня
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
У нас в Сочи такие же ублюдки в плавках и купальниках, в магазины пытаются заходить .
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8
Serg Час назад
Отдыхайте курортами Кавказа.
Тетя в шортах тоже из них.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
62k
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AccheDin
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