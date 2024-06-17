Скандал во Владикавказе: в торговом центре на туристку напали из-за одежды

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Женщины в возрасте, работающие продавщицами, атаковали девушку из-за слишком коротких шорт. В неё тыкали палкой и пытались избить.
Пострадавшая заявила, что приехала из другого государства и не знала местных обычаев.
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И жаль,,что хочется быть верным ,преданным мужем а кругом разгуливают эти в шортах.Мужик есть мужик,как бы он не хотел,но сложно справится с похотью,когда тебя провоцируют .
кг 25 могла бы и сбросить...
Во всех остальных уголках необъятной внешний вид может быть не оценен местным населением даже с более тяжелыми последствиями.
Особенно в вечернее время и особенно у представителей сильного пола.
По сему, так как для России положение этих территорий играет важную геополитическую роль, то правительство вынужденно потакать повадкам неандерталов и закрывать глаза на творимый ими беспредел, потому что в случае чего, они очень легко и просто пересядут на другую дотационную иглу. Так что им наши законы ни к чему, да и образование тоже. Для того чтобы висеть у кого-то на шее вполне достаточно того пыльного сундука древностей что уже есть.
дамочка, конечно, не по комплекции оделась. но это не повод для такой реакции.
Тетя в шортах тоже из них.