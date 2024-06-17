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Нейродубляж: как&nbsp;герои советских фильмов звучат на&nbsp;других языках

Нейродубляж: как герои советских фильмов звучат на других языках

Автор:
17 июня 2024 07:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Дубляж   Нейросеть   интересно   кино   операция ы   перевод   
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Пользователи сети с помощью нейросети перевели несколько отрывков из советских фильмов на другие языки, попытавшись сохранить голоса актёров. Вот что у них получилось.

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Метки: Видео   Дубляж   Нейросеть   интересно   кино   операция ы   перевод   
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5  комментариев
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12k
Артем Час назад
Хотелось бы наоборот - послушать классику зарубежного кино на русском! Клинт Иствуд, Марлон Брандо, Роберт ДеНиро, Энтони Хопкинс и пр
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11k
vasilykopkov 2 минуты назад
Местами неплохо, а местами не очень.
Например Нина на испанском говорит мужским голосом и не попадает в липсинг.
В целом - прикольно...
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3k
Геннадьич 3 минуты назад
А чо, прикольно.)))
Но по голосу и интонации не очень похоже.
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1k
Юлия Фоксина 13 минут назад
До чего технологии дошли, я конечно понимаю, что часто дубляж оказывается лучше оригинала, к примеру русская озвучка шрека. Но сам факт того, что можно осуществить дубляж на другие языки голосом самого актера - это очень круто. А когда-то для этого требовалось множество усилий самого актера, вспомнить хотя бы русскую озвучку мультфильма Лоракс в исполнении Денни Дэ Вито.
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12k
Дмитрий 15 минут назад
Ну вот. Исчезает ещё одна профессия- актёр дубляжа.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4028 в горячем)

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