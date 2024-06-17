Нейродубляж: как герои советских фильмов звучат на других языках

Пользователи сети с помощью нейросети перевели несколько отрывков из советских фильмов на другие языки, попытавшись сохранить голоса актёров. Вот что у них получилось.
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
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Например Нина на испанском говорит мужским голосом и не попадает в липсинг.
В целом - прикольно...
Но по голосу и интонации не очень похоже.