Серия игр GTA имеет свою уникальную атмосферу и пользуется огромной популярностью среди игроков. Пользователи сети попытались представить кошачью версию GTA. Угон машины, покупка кошачьей мяты и побег от полицейского ждут вас далее.
Все части компьютерной игры GTA пользовались безумной популярностью, притом, что главным героем этих игр всегда был человек. Представьте, насколько популярной могла бы стать игра, если бы главный персонаж был забавным рыжим котиком, как в этом видео.
Маленький пушистый бандит угоняет машины, разрисовывает стены, убегает от полицейских, покупает кошачью мяту и иногда нападает на прохожих. Так что кошачья версия GTA ничуть не хуже, чем оригинальная серия игр Grand Theft Auto.
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- Рыжий кот, взбесивший самого себя
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