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Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО

Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО

Автор:
16 июня 2024 22:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аврора   Григорий Лепс   жена   мгимо   предложение   студентка   
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Григорий Лепс, которому совсем скоро стукнет 62 года, сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. Девушка младше старшей дочери Лепса на четыре года. Сама Аврора постит множество фото с букетами, делится видео, на которых можно заметить певца.

На ПМЭФ-2024, Лепса заметили с длинноногой брюнеткой. Так как в дни проведения форума туда приезжает много «форумчаночек», никто особенно не стал вдаваться в детали этой истории. Лепс может позволить себе немного «покутить».

Но 14 июня музыкант появился на Премии МУЗ-ТВ в сопровождении все той же спутницы, - сообщает "Небожена".

Спутницу зовут Аврора.

Когда ведущий Маркони задал ему вопрос о незнакомке, имени Лепс не назвал, но на вопрос о женитьбе ответил весьма красноречиво.

Она еще не решила, но скорее всего — да!

В своих соцсетях девушка особо не афиширует отношения с 61-летним артистом, но, тем не менее, запостила кольцо Graff. Друзья юной студентки Авроры подсказали, что это оно и есть — предложение.

После недавнего развода Лепс рассказывал, что "пошел в загул" и встречается с разными барышнями – преимущественно молоденькими.

Люблю с ними разговаривать, узнавать что-то новое

, – объяснил музыкант в эфире одной из программ.

Девушка по имени Аврора на мероприятии Муз ТВ, кстати, как пишут СМИ, вела себя скромно и не говорила лишнего. А вот Лепс в зале исполнил свой хит со словами «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18». Судя по всему, не просто так.

Особо заинтересованные папарацци уже выяснили, что 18-летнюю красотку зовут Аврора Киба. Девушка в социальных сетях публикует контент с путешествиями, а также пытается начать музыкальную карьеру.

В России она бывает не часто – локации меняются от Дубая до Италии.

Последние пару месяцев Аврора чуть ли не каждый день публикует кадры с охапками цветов.

Аврора младше старшей дочери Лепса на 4 года.

Источник:

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Метки: Аврора   Григорий Лепс   жена   мгимо   предложение   студентка   
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29  комментариев
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14k
Гомерчик 56 минут назад
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БамбарбияКиргуду Минуту назад
А про папу невесты ничего не сказано.Не порядок.
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16k
Александр 6 минут назад
Ну и что, что больше ста?
Лишь бы кровь была густа!
Говорят, любви покорны
все, буквально, возраста.

Так что, нянька, хошь не хошь,
а и я на дело гож!
Коли все любви покорны,
так и я покорный тож.
© Леонид Филатов
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17k
ss 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Darki 16 минут назад
Ну тут любовь,иначе и быть не может.Да и имя хорошее,Мальвина,а нет Ирина,а вспомнил,Аврора.
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43
*вший 16 минут назад
"Спутницу зовут Аврора."

Похоже на экскорт.
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1k
рулон обоев 22 минуты назад
это насколько же можно любить деньги
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20k
Bill 23 минуты назад
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7k
Gamletof Полчаса назад
На девку похер. почему деда не посадили за групповое избиение?
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19k
GROMOZEKA 48 минут назад
Ну что же.
Раз может себе позволить содержать такую лялю, можно за него лишь порадоваться.
Старый конь, борозды не испортит
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4k
Тварь 53 минуты назад
Писька продана
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43
*вший Тварь 15 минут назад
Сдана в аренду.
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2
Александр 53 минуты назад
ну раз она его полюбила...
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14k
Sapsan 54 минуты назад
Ну и что? Нормальный мужик. Мужику чтоб делал предложение?
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1k
Шпиц 55 минут назад
Гриша, ну как так то?!
Она же с другой плвнеты!
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9k
Тяжолый Орк 55 минут назад
Ясно. Продолжайте вести наблюдение.
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40k
Александр 55 минут назад
Это любоффЬ
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3k
Yus 56 минут назад
Вот это реально будущий дипломат? Они точно осознают на кого учатся?
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89k
Taras Kozalupko 56 минут назад
Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница – известная красавица актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: – Что будем, что будем… завидовать будем!
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63k
dima423 56 минут назад
Ну значит может себе позволить, норм)
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1529 постов (1456 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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102240



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