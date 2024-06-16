Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО

Григорий Лепс, которому совсем скоро стукнет 62 года, сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. Девушка младше старшей дочери Лепса на четыре года. Сама Аврора постит множество фото с букетами, делится видео, на которых можно заметить певца.
На ПМЭФ-2024, Лепса заметили с длинноногой брюнеткой. Так как в дни проведения форума туда приезжает много «форумчаночек», никто особенно не стал вдаваться в детали этой истории. Лепс может позволить себе немного «покутить».
Но 14 июня музыкант появился на Премии МУЗ-ТВ в сопровождении все той же спутницы, - сообщает "Небожена".
Спутницу зовут Аврора.
Когда ведущий Маркони задал ему вопрос о незнакомке, имени Лепс не назвал, но на вопрос о женитьбе ответил весьма красноречиво.
Она еще не решила, но скорее всего — да!
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В своих соцсетях девушка особо не афиширует отношения с 61-летним артистом, но, тем не менее, запостила кольцо Graff. Друзья юной студентки Авроры подсказали, что это оно и есть — предложение.
После недавнего развода Лепс рассказывал, что "пошел в загул" и встречается с разными барышнями – преимущественно молоденькими.
Люблю с ними разговаривать, узнавать что-то новое
, – объяснил музыкант в эфире одной из программ.
Девушка по имени Аврора на мероприятии Муз ТВ, кстати, как пишут СМИ, вела себя скромно и не говорила лишнего. А вот Лепс в зале исполнил свой хит со словами «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18». Судя по всему, не просто так.
Особо заинтересованные папарацци уже выяснили, что 18-летнюю красотку зовут Аврора Киба. Девушка в социальных сетях публикует контент с путешествиями, а также пытается начать музыкальную карьеру.
В России она бывает не часто – локации меняются от Дубая до Италии.
Последние пару месяцев Аврора чуть ли не каждый день публикует кадры с охапками цветов.
Аврора младше старшей дочери Лепса на 4 года.
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Лишь бы кровь была густа!
Говорят, любви покорны
все, буквально, возраста.
Так что, нянька, хошь не хошь,
а и я на дело гож!
Коли все любви покорны,
так и я покорный тож.
© Леонид Филатов
Похоже на экскорт.
Раз может себе позволить содержать такую лялю, можно за него лишь порадоваться.
Старый конь, борозды не испортит
Она же с другой плвнеты!
Ну не смеши, пожалуйста.