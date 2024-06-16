Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО

На ПМЭФ-2024, Лепса заметили с длинноногой брюнеткой. Так как в дни проведения форума туда приезжает много «форумчаночек», никто особенно не стал вдаваться в детали этой истории. Лепс может позволить себе немного «покутить».

Но 14 июня музыкант появился на Премии МУЗ-ТВ в сопровождении все той же спутницы, - сообщает "Небожена".

Спутницу зовут Аврора.

Когда ведущий Маркони задал ему вопрос о незнакомке, имени Лепс не назвал, но на вопрос о женитьбе ответил весьма красноречиво.