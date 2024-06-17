Валун сметает всё на своём пути

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Ничего необычного, просто огромный камень прокладывает себе дорогу в канадском лесу. Лучше не попадаться ему на пути.
Ломает деревья как спички!
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