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Валун сметает всё на своём пути

Валун сметает всё на своём пути

Автор:
17 июня 2024 09:30
Метки: Видео   Канада   в мире   валун   камень   лес   
844
1
1

Ничего необычного, просто огромный камень прокладывает себе дорогу в канадском лесу. Лучше не попадаться ему на пути.

Ломает деревья как спички!

Источник:

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Метки: Видео   Канада   в мире   валун   камень   лес   
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1  комментарий
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8k
pinbalist Полчаса назад
Захотел повторить успех оригинала :)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3752 поста (3710 в горячем)

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