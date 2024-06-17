Момент из жизни гусей растрогал автомобилистку

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В США гусь отбился от стаи и не мог перейти дорогу. Пернатый остался ждать, пока его пропустят автомобилисты. Другие птицы решили вернуться за ним. Эта сцена растрогала девушку.
Гусь отбился от стаи и не мог перейти дорогу из-за автомобилей, которые его не пропускали.
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