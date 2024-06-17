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Момент из жизни гусей растрогал автомобилистку

Момент из жизни гусей растрогал автомобилистку

Автор:
17 июня 2024 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   гусь   животные   забавно   птицы   
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В США гусь отбился от стаи и не мог перейти дорогу. Пернатый остался ждать, пока его пропустят автомобилисты. Другие птицы решили вернуться за ним. Эта сцена растрогала девушку.

Гусь отбился от стаи и не мог перейти дорогу из-за автомобилей, которые его не пропускали.

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Метки: Видео   США   гусь   животные   забавно   птицы   
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1  комментарий
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Игорь 46 минут назад
а может оторвать жопу и помочь? Лучше поплакать, снять и выложить
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Себастьян Перейра
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