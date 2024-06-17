Щенок уснул на йоге

Многим людям нравится заниматься йогой и растяжкой, в то время как другие считают, что подобные физические упражнения слишком скучные. Щеночек из этого видео с удовольствием проводит время с хозяйкой, которая любит ходить на йогу, а, чтобы упражнения не казались скучными, он засыпает.

Пёсику особенно комфортно спится на ногах владелицы, когда она отдыхает или медитирует, лежа на коврике. «Отличная тренировка, мам. В следующий раз я снова с тобой пойду», — сказал бы довольный сон-часом собакен, если бы научился говорить.