FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17093 поста • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Щенок уснул на йоге

Щенок уснул на йоге

Автор:
17 июня 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   йога   собака   
1129
1
1

Щенок любит проводить время с хозяйкой. Она часто берёт его с собой на йогу, а там особо не пошалишь. Чтобы время пролетело быстрее, питомец засыпает.

Многим людям нравится заниматься йогой и растяжкой, в то время как другие считают, что подобные физические упражнения слишком скучные. Щеночек из этого видео с удовольствием проводит время с хозяйкой, которая любит ходить на йогу, а, чтобы упражнения не казались скучными, он засыпает.

Пёсику особенно комфортно спится на ногах владелицы, когда она отдыхает или медитирует, лежа на коврике. «Отличная тренировка, мам. В следующий раз я снова с тобой пойду», — сказал бы довольный сон-часом собакен, если бы научился говорить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   йога   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 41 минуту назад
Спят девчонки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3291 пост (3177 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

984701



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени
Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Набирающие популярность в сообществах
Весёленькое видео !
Весёленькое видео !
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Вперед за призами!
Вперед за призами!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Россия#сарказм#факт#насекомые#Еда
#в мире#новости#Юмор#факты#подборка#сизо#кино#дети
#люди#СССР#КИтай#кошка#Прикол#Приколы#заложники
Вперед за призами! Вперед за призами! Бордер-колли: собаки буквально сходят с&nbsp;ума от&nbsp;своей гениальности Бордер-колли: собаки буквально сходят с ума от своей гениальности Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс "завёл" машину и устроил ДТП Пёс "завёл" машину и устроил ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться