Медведь прогулялся по кладбищу в Иркутской области

Как сообщает местная полиция, за минувшие выходные косолапые пять раз выходили к населённым пунктам в регионе. Их видели в Ангарске и рядом с Усть-Илимском.
"Медведи пять раз выходили к населенным пунктам Приангарья в минувшие выходные. С пятницы по воскресенье в дежурные части полиции поступили сообщения от жителей 3 районов Иркутской области о фактах появления медведей вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хищников видели возле автозаправки на улице Декабристов в Ангарске, в нескольких километрах от Усть-Илимска на шоссе и возле садоводства "Ландыш", а также на кладбище и в одном из дворов частного дома поселка Магистральный.
Правоохранителями совместно с охотоведами проводится работа по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов, где видели медведей.
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