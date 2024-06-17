Медведь прогулялся по кладбищу в Иркутской области

"Медведи пять раз выходили к населенным пунктам Приангарья в минувшие выходные. С пятницы по воскресенье в дежурные части полиции поступили сообщения от жителей 3 районов Иркутской области о фактах появления медведей вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хищников видели возле автозаправки на улице Декабристов в Ангарске, в нескольких километрах от Усть-Илимска на шоссе и возле садоводства "Ландыш", а также на кладбище и в одном из дворов частного дома поселка Магистральный.

Правоохранителями совместно с охотоведами проводится работа по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов, где видели медведей.