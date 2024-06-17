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Медведь прогулялся по кладбищу в Иркутской области

Медведь прогулялся по кладбищу в Иркутской области

Автор:
17 июня 2024 10:27
Сообщество : Животные
Метки: В Иркутской области   Видео   Медведь   в мире   животные   кладбище   новости   
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Как сообщает местная полиция, за минувшие выходные косолапые пять раз выходили к населённым пунктам в регионе. Их видели в Ангарске и рядом с Усть-Илимском.

"Медведи пять раз выходили к населенным пунктам Приангарья в минувшие выходные. С пятницы по воскресенье в дежурные части полиции поступили сообщения от жителей 3 районов Иркутской области о фактах появления медведей вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хищников видели возле автозаправки на улице Декабристов в Ангарске, в нескольких километрах от Усть-Илимска на шоссе и возле садоводства "Ландыш", а также на кладбище и в одном из дворов частного дома поселка Магистральный.

Правоохранителями совместно с охотоведами проводится работа по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов, где видели медведей.

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Метки: В Иркутской области   Видео   Медведь   в мире   животные   кладбище   новости   
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4  комментария
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13k
Krapiv Час назад
медведь посетил ресторан "кресты"
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13k
MPEG-8 39 минут назад
Охотников вызывать и пусть стреляют, он уже сам в тайге еду не сможет добывать.
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15k
Григорий Бабкин Час назад
Потапыч просёк, что на могилках кожаный мешки вкусняшки оставляют. Теперь не отвадишь.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3528 постов (3333 в горячем)

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