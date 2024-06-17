"Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК

Мусульмане празднуют Курбан-байрам. Но какое же торжество без свежей баранины? Не важно, что ты живёшь в Москве - действуй по традиции!
В Москве мусульмане хотели прилюдно зарезать барана во дворе ЖК. Их совершенно не смущали гулявшие рядом дети. Душа требовала праздника, желудок - баранины. К счастью, безобразие увидели местные жители, которые вызвали полицию. Барана увезли от греха подальше, и, зарезали в менее людном месте.
Еще один аналогичный случай произошёл в Битцевском парке, где последователи ислама также решили сотворить кровавое дело прямо на территории прогулочной зоны.
Какой такой парк? У нас так принято!
Впрочем, и там несознательным гражданам дали отпор, и те ретировались.
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Впрочем, в некоторых районах баранов всё-таки зарезали прямо в черте города. Например, в Зюзино, где животное приговорили прямо на глазах у ребёнка.
Очевидцы даже вызвали полицию, но чем закончилось дело, неизвестно.
А одному барану удалось убежать. Избежал ли он кровавой участи или всё-таки беглеца нагнали и отправили под нож, история умалчивает.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Уважаемые мусульмане! С праздником Курбан-Байрам, и, пожалуйста, соблюдайте правила проживания в российских городах! Баранов на улицах, в парках и стройках резать нельзя - таков закон.
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езжайте ка вы обратно по своим аулам и там любите, режтье баранов где вам угодно
рано вам еще в городах жить!
Все равно они бараны на двух ногах.