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"Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК

"Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК

Автор:
17 июня 2024 08:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Баран   Битцевский парк   Видео   Москва   курбан-байрам   нарушение порядка   
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Мусульмане празднуют Курбан-байрам. Но какое же торжество без свежей баранины? Не важно, что ты живёшь в Москве - действуй по традиции!

В Москве мусульмане хотели прилюдно зарезать барана во дворе ЖК. Их совершенно не смущали гулявшие рядом дети. Душа требовала праздника, желудок - баранины. К счастью, безобразие увидели местные жители, которые вызвали полицию. Барана увезли от греха подальше, и, зарезали в менее людном месте.




Еще один аналогичный случай произошёл в Битцевском парке, где последователи ислама также решили сотворить кровавое дело прямо на территории прогулочной зоны.


Какой такой парк? У нас так принято!

Впрочем, и там несознательным гражданам дали отпор, и те ретировались.


Впрочем, в некоторых районах баранов всё-таки зарезали прямо в черте города. Например, в Зюзино, где животное приговорили прямо на глазах у ребёнка.


Минимум одного барана зарезали на стройке ЖК "Сиреневый парк".


Очевидцы даже вызвали полицию, но чем закончилось дело, неизвестно.


А одному барану удалось убежать. Избежал ли он кровавой участи или всё-таки беглеца нагнали и отправили под нож, история умалчивает.


Уважаемые мусульмане! С праздником Курбан-Байрам, и, пожалуйста, соблюдайте правила проживания в российских городах! Баранов на улицах, в парках и стройках резать нельзя - таков закон.


Источник:

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Метки: Баран   Битцевский парк   Видео   Москва   курбан-байрам   нарушение порядка   
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1k
no. Час назад
а еще лучше не приезжайте.
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5k
SmartCat101 12 секунд назад
что за тупые животные ! стадо баранов!
езжайте ка вы обратно по своим аулам и там любите, режтье баранов где вам угодно
рано вам еще в городах жить!
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3k
! жЫтиЕ моЕ ! 14 секунд назад
Заветы Генерала Ермолова до сих пор имеют ценность ...
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32k
AzuveR 3 минуты назад
"Уважаемые мусульмане! С праздником Курбан-Байрам, и, пожалуйста, соблюдайте правила проживания в российских городах!" Автор. Эти ослообы не знают и не хотят знать и принимать правила и законы России,призывы бесполезны. Они понимают только ,когда их п.издят.
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210
Denniss77 4 минуты назад
Есть статья-жестокое обращение с животными,тут сразу как бы очевидно+нарушение общественного порядка+демонстрация жестокости.
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7k
Отвратительный Мужик 6 минут назад
Каждый год одно и тоже ! Сука !!!!! Что нельзя гражданам выделить специальные места, для проведения своих обрядов? А кто совершает жертвоприношение в не этих мест, штрафовать на епунячие штрафы, не менее 100 000р.
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7k
heta 16 минут назад
На Украине село победило город десять лет назад, последствия всем очевидны. И эти ослойобы везут в русские города свои аулы. Как от этого защитится законно?!
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151k
parallax 19 минут назад
На Западе например, забой животных разрешён только на скотобойне. Всё остальное наказывается жирным штрафом или даже тюрьмой. Поэтому вы вряд ли увидите такие картины в той же Франции или Германии. И живого барана частнику без фермерской лицензии просто ни кто не продаст.
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24k
Killgrave 22 минуты назад
"Уважаемые" муслимы ! Eбuтe баранов и режьте друг друга у себя на родине.
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1k
Странник Полчаса назад
Не надо этих дебилов идентифицировать как мусульман. Это прежде всего тупые и ограниченные особи мужского пола, притом их абсолютно не волнует ( на это у них не хватает интеллекта), что подумают об религии Ислам, что в обществе не мусульман, в котором они в данное время находятся, такое поведение может отрицательно отразится на имидже Ислама. Одним словом одни животные, режут других. Адекватные, нормальные верующие проводят обряд Курбан-Байрам совсем по другому, никому не мешая.
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6k
Руслан 36 минут назад
Так вроде есть запрет на такие действия. И где были менты в это время? Есть правонарушение - нужно паковать и в отдел. Снова соплежуйство и куколдизм
Вон вчера классно отработали бородатых мразей и никто не вякнул. Духовный союз мусульман осудил действия террористов даже. О чём это говорит? О том, что бородатые понаехи понимают ТОЛЬКО силу. Только в стойло их, тогда они будут тихие и спокойные. А пока власть разрешает и не препятствует - будут вести себя так, как им вздумается.
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1k
Шпиц 38 минут назад
Шлю хи в погонах всю страну просрали!
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1k
Corkscrew 49 минут назад
Значит им у нас свои дикарские традиции можно оправлять где и когда захочется, а нам в их жопах мира даже шорты носить нельзя? Мне кажется что кто-то не в меру ох.уел и потерял берега от ложного чувства величия?
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41k
albedo 56 минут назад
Да резали бы друг друга.
Все равно они бараны на двух ногах.
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10k
Alex Час назад
Грязные, вонючие свиньи.
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8k
Echo Час назад
а где эти, которые за собак топят или баран другое дело ?
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736
Шурман Час назад
У меня турки работали и позавчера когда с ними расчищался они говорят слава Алаху сегодня а завтра праздник а я с этой хренью что у меня сейчас все забыл а они мне ты тоже завтра будешь кушать барашка или беш ? я говорю какой повод они ты что праздник же и тут меня осенило , они знали что я из Казахстана :)
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736
Шурман Час назад
хороший курдюк побежал , я уже кучи блюд придумал начиная от лагмана кончая банальным шашлыком :)
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9k
Тяжолый Орк Час назад
полезно знать и взрослым, и детям откуда берётся мясо.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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