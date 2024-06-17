Лапочный артистизм

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Когда мы эмоционально рассказываем о чём-то важном, то можем в качестве наглядной иллюстрации использовать распространённый жест – на мгновение прикрыть глаза ладонью.
Но не только люди так делают. Наши пушистые меньшие братья – те ещё актёры и тоже могут использовать этот жест. Получается очень театрально, эмоционально, проникновенно и искренне. И мы верим этим обаятельным маленьким артистам, даже если знаем, что они слегка переигрывают и самую малость лукавят.
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