Лапочный артистизм

Но не только люди так делают. Наши пушистые меньшие братья – те ещё актёры и тоже могут использовать этот жест. Получается очень театрально, эмоционально, проникновенно и искренне. И мы верим этим обаятельным маленьким артистам, даже если знаем, что они слегка переигрывают и самую малость лукавят.