Могила Великого Лафайета и его верной спутницы

И даже смерть не смогла разлучить их…
Фокусник и его любимая собака были похоронены вместе, уйдя один за другим из-за трагического поворота судьбы, на кладбище в пригороде Эдинбурга. Эта история слишком невероятна, чтобы быть правдой, но это так и есть.
«Великий Лафайет» в действительности был Зигмундом Нойбергером. Родился в Берлине в 1871 году. Он стал одним из самых высокооплачиваемых артистов своего поколения, собирая толпы зрителей и получая гонорары, не уступающие его современнику и другу Гарри Гудини. По некоторым данным, его годовой доход оценивался в 4 миллиона долларов в пересчёте на сегодняшние деньги. Лучиком света для фокусника стал терьер Бьюти – любимая собака, которую в 1899 году Нойбергеру подарил Гудини.
Собака жила в роскоши и участвовала в представлениях хозяина. Дома у неё была специальная личная комната и пятиразовое питание, а также набор инкрустированных бриллиантами ошейников.
К сожалению, 5 мая 1911 года Красавица умерла, дожив с учётом заботы и ухода до преклонных 15 собачьих лет. Расстроенный Великий Лафайет распорядился похоронить любимицу на кладбище Пирсхилл в Эдинбурге, предварительно договорившись с властями, что он будет похоронен в том же месте, когда уйдёт из жизни.
В ночь на 9 мая Великий Лафайет выступал со своим знаменитым номером «Невеста льва» в театре Empire в в Эдинбурге. Во время выступления на сцену упал фонарь. Реквизит загорелся. Поскольку Великий Лафайет подозревал, что посторонние пытаются выведать секреты его иллюзий, он запер пожарные выходы. Это не позволило ему и 10 рабочим сцены выбраться из огненного ада. К счастью, 3000 зрителей, которые сначала подумали, что пожар – это часть представления и завороженно наблюдали за смертельной стихией, смогли спастись.
Именно из-за этой трагедии был введён закон под названием «Билль Лафайета». Перед каждым представлением занавес должен подниматься и опускаться, чтобы проверить его работу. Поскольку в ночь трагедии драпировочные стержни вышли из строя, добавив хаоса и неразберихи.
Тело, предположительно принадлежавшее Великому Лафайету, было отправлено в Глазго для кремации. Однако позднее было найдено другое тело, которое по кольцам на пальцах опознали как настоящего Великого Лафайета. Первый труп был переодетым для представления двойником.
По воле судьбы и хозяин, и домашнее животное были похоронены на одном участке.
Музей «Зал хирурга», расположенный прямо через дорогу, был ответственен за бальзамирование собаки и помещение её в стеклянный гроб. Сообщалось, что около 250 000 скорбящих выстроились на улицах Эдинбурга, чтобы отдать последние почести одной из величайших артисток мира.
Поговаривают, что в театре до сих пор раздаются рыки льва, погибшего в огне, а также крики самого фокусника – фигуры, оставшейся загадкой и в посмертии. Было зафиксировано несколько случаев, когда в нерабочее время в зрительном зале появлялся высокий призрак во фраке. Оно и понятно: великий артист всегда найдёт способ остаться на сцене и в сердцах публики.
Источник:
- Режим ожидания
- Маски, люди и не только
- Сердце Мидлотиана, его история и нестандартное применение
- Злая любовь и суд над Мадлен Смит
- Средневековый ошейник джоггс из Даддингстонской церкви
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лафайет,_Жильберhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Лафайет,_Жильбер