Могила Великого Лафайета и его верной спутницы

Собака жила в роскоши и участвовала в представлениях хозяина. Дома у неё была специальная личная комната и пятиразовое питание, а также набор инкрустированных бриллиантами ошейников.

К сожалению, 5 мая 1911 года Красавица умерла, дожив с учётом заботы и ухода до преклонных 15 собачьих лет. Расстроенный Великий Лафайет распорядился похоронить любимицу на кладбище Пирсхилл в Эдинбурге, предварительно договорившись с властями, что он будет похоронен в том же месте, когда уйдёт из жизни.