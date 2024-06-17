FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6448 постов • 1296 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Могила Великого Лафайета и его верной спутницы

Могила Великого Лафайета и его верной спутницы

Автор:
17 июня 2024 13:57
Сообщество : Истории
Метки: Великий Лафайет   Зигмунд Нойбергер   Фокусник   кладбище Пирсхилл   красотка   могила   собака   шотландия   эдинбург   
924
6

И даже смерть не смогла разлучить их…

Фокусник и его любимая собака были похоронены вместе, уйдя один за другим из-за трагического поворота судьбы, на кладбище в пригороде Эдинбурга. Эта история слишком невероятна, чтобы быть правдой, но это так и есть.

×

«Великий Лафайет» в действительности был Зигмундом Нойбергером. Родился в Берлине в 1871 году. Он стал одним из самых высокооплачиваемых артистов своего поколения, собирая толпы зрителей и получая гонорары, не уступающие его современнику и другу Гарри Гудини. По некоторым данным, его годовой доход оценивался в 4 миллиона долларов в пересчёте на сегодняшние деньги. Лучиком света для фокусника стал терьер Бьюти – любимая собака, которую в 1899 году Нойбергеру подарил Гудини.

Собака жила в роскоши и участвовала в представлениях хозяина. Дома у неё была специальная личная комната и пятиразовое питание, а также набор инкрустированных бриллиантами ошейников.

К сожалению, 5 мая 1911 года Красавица умерла, дожив с учётом заботы и ухода до преклонных 15 собачьих лет. Расстроенный Великий Лафайет распорядился похоронить любимицу на кладбище Пирсхилл в Эдинбурге, предварительно договорившись с властями, что он будет похоронен в том же месте, когда уйдёт из жизни.

В ночь на 9 мая Великий Лафайет выступал со своим знаменитым номером «Невеста льва» в театре Empire в в Эдинбурге. Во время выступления на сцену упал фонарь. Реквизит загорелся. Поскольку Великий Лафайет подозревал, что посторонние пытаются выведать секреты его иллюзий, он запер пожарные выходы. Это не позволило ему и 10 рабочим сцены выбраться из огненного ада. К счастью, 3000 зрителей, которые сначала подумали, что пожар – это часть представления и завороженно наблюдали за смертельной стихией, смогли спастись.

Именно из-за этой трагедии был введён закон под названием «Билль Лафайета». Перед каждым представлением занавес должен подниматься и опускаться, чтобы проверить его работу. Поскольку в ночь трагедии драпировочные стержни вышли из строя, добавив хаоса и неразберихи.

Тело, предположительно принадлежавшее Великому Лафайету, было отправлено в Глазго для кремации. Однако позднее было найдено другое тело, которое по кольцам на пальцах опознали как настоящего Великого Лафайета. Первый труп был переодетым для представления двойником.

По воле судьбы и хозяин, и домашнее животное были похоронены на одном участке.

Музей «Зал хирурга», расположенный прямо через дорогу, был ответственен за бальзамирование собаки и помещение её в стеклянный гроб. Сообщалось, что около 250 000 скорбящих выстроились на улицах Эдинбурга, чтобы отдать последние почести одной из величайших артисток мира.

Поговаривают, что в театре до сих пор раздаются рыки льва, погибшего в огне, а также крики самого фокусника – фигуры, оставшейся загадкой и в посмертии. Было зафиксировано несколько случаев, когда в нерабочее время в зрительном зале появлялся высокий призрак во фраке. Оно и понятно: великий артист всегда найдёт способ остаться на сцене и в сердцах публики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Великий Лафайет   Зигмунд Нойбергер   Фокусник   кладбище Пирсхилл   красотка   могила   собака   шотландия   эдинбург   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
423
Igor (Игорь) 47 минут назад
Вот великий Лафайет, а в статье просто фокусник.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лафайет,_Жильберhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Лафайет,_Жильбер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2530 постов (2267 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 редкостей, которые попались людям на глаза
15 редкостей, которые попались людям на глаза
Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени
Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени
Набирающие популярность в сообществах
Весёленькое видео !
Весёленькое видео !
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Дреды напоминают о заброшенной канализации, где тусуются все виды грязных паразитов

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#Юмор#Москва#ЧП#кошка#полиция#достопримечательность#сизо
#в мире#животные#факты#СССР#Россия#рыба#КИтай#дети#Еда#заложники
#история#новости#Прикол#забавно#Ynews#задержание#Япония#Индия#подборка#знаменитости
Маски, люди и не только Маски, люди и не только Могила Дэниела «Бешеного пса» Моргана и его история Могила Дэниела «Бешеного пса» Моргана и его история Злая любовь и суд над Мадлен Смит Злая любовь и суд над Мадлен Смит Средневековый ошейник джоггс из Даддингстонской церкви Средневековый ошейник джоггс из Даддингстонской церкви Режим ожидания Режим ожидания

На что жалуетесь?

Вернуться