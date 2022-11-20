Как в России появился шоколад

По одной из версий, горячий шоколад в начале 18 века в Россию из Европы привез император сам Петр I. Но знать поначалу невзлюбила напиток из какао-бобов, прозвав его «ведьминым зельем» и «сиропом из сажи». Возможно поэтому и появилась другая версия, связанная с именем Екатерины II.

Согласно ей, горячий шоколад появился в Петербурге в конце 18 века с легкой руки посла Венесуэлы Франсиско де Миранда. Он был представлен фавориту императрицы Екатерины II князю Потемкину, который высоко оценил горячий напиток. Сохранились записи о том, как Потемкин ежедневно «пять-шесть раз пил то кофе, то шоколад, закусывая ветчиной или цыпленком». Скорее всего, понравился шоколад и императрице - двор сделал заказ на какао, а шоколад прижился, правда, оставался очень дорогим напитком и был доступен только высшему обществу.