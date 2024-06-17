Поездка шотландского болельщика на Евро-24 обернулась кошмаром

Болельщик из Шотландии столкнулся с суровой реальностью аренды жилья через Booking.com в Германии во время проведения Чемпионата Европы по футболу. Такого сервиса он не ожидал даже в самых смелых фантазиях!
28-летний житель Глазго Рори Брэдли (слева) в компании трех друзей отправился в Германию на Чемпионат Европы по футболу
Приехав в забронированный через Booking.com отель, друзья поняли, что это место оставляет желать лучшего и запросили замену за те же деньги (2 000 фунтов стерлингов). В качестве альтернативы сервис предложил грязное и нежилое техническое помещение, которое напоминало «место убийства из триллера или фильма ужасов».
Рори утверждает, что агент Booking.com организовал альтернативное жилье посреди ночи, из-за чего друзьям пришлось идти через весь город рано утром.
Но по прибытии они обнаружили, что их отправили в какое-то подземелье с больничными койками, канистрами с химикатами и складом строительных материалов и инструментов.
Рори и его друзья провели несколько часов в телефонных разговорах с представителями фирмы, после чего им пришлось самим искать альтернативное место для ночлега.
Потратив 2 000 фунтов стерлингов на жилье — не считая перелета и денег на расходы, — болельщики теперь вынуждены выложить еще 1 000 фунтов стерлингов, чтобы обеспечить себе безопасную крышу над головой.
В беседе с MailOnline Рори сказал, что вся эта ситуация была сущим кошмаром.
«Мы начали копить деньги на эту поездку, когда Шотландия только прошла квалификацию, — говорит он. — Первое место, где мы остановились, было очень милым. Потом мы приехали в Дюрен, а в забронированном нами месте был полный бардак. Мы проговорили по телефону три часа, и в конце концов нам сказали, что найдут для нас другое жилье».
Агент Booking.com заверил Рори и его друзей, что одна из фирм по аренде жилья согласилась разместить их в новом месте, которого не было ни на ее сайте, ни на каком-либо другом сайте аренды.
Но добравшись через весь город до этого «нового места», друзья были шокированы тем, что там увидели.
На видео, которым поделился Рори, видно темное помещение, заваленное всяким хламом, кусками дерева, кроватями в больничном стиле, промышленным оборудованием. Узкая лестница ведет в выложенные плиткой комнаты, заставленные строительным оборудованием, трубами, ящиками с инструментами... Дальше по коридору есть открытое пространство, превращенное в подобие комнаты с диваном, столом и стульями, а в другом конце темного и пустого коридора стоит одинокая кровать.
Отдельная дверь ведет в душевую зону, а в ней есть шкаф для хранения, который представляет собой голый бетон, за исключением труб, и внутри которого находятся контейнеры с краской и химикатами. В главной комнате расположены кухня и три односпальные кровати близко друг к другу, а потолки выполнены из голого бетона.
«Некоторые двери казались цельнометаллическими, а светильники на стенах были с оголенными проводами. Буквально в шести футах от "комнаты" валялся массивный топор, — рассказывает Рори. — Мы не чувствовали себя в безопасности. Там были десятки больничных коек и все эти инструменты, которыми можно нанести серьезные увечья... И входная дверь не запиралась».
«Мы сказали, что ни за что не сможем там остаться. Мы снова позвонили в Booking.com, но другой агент сказал, что это не входит в правила компании — искать жилье на замену. Они предложили нам самим найти жилье, а потом, мол, они вернут нам до 900 фунтов стерлингов. Но, конечно, цены на жилье сейчас сильно выросли.
Мы все — парни из рабочего класса. У одного из моих приятелей на банковском счету осталось 39 фунтов. У нас нет денег, чтобы заплатить за отель».
Рори и его друзьям удалось найти хостел, в котором они смогут остановиться, пока не переедут в следующий город в рамках своего тура. Но все четверо друзей живут в одной комнате, и Рори говорит, что это обошлось им вдвое дороже, чем первоначально забронированное место.
По его словам, сотрудники Booking.com посоветовали им связаться с родственниками и друзьями и попросить у них денег, чтобы иметь возможность оплатить стоимость альтернативного жилья.
«Я не понимаю, как Booking.com мог заявить, что найдет нам новое жилье, но спустя несколько часов так и не смог этого сделать, — говорит Рори. — Мы просто почувствовали, что находимся в небезопасном месте. Я не могу представить, как бы чувствовала себя компания женщин или молодых людей, оказавшись в таком месте... Это было похоже на что-то из фильма ужасов».
В воскресенье Рори написал в социальных сетях о том, что произошло. Он сказал, что обычно не пишет жалобы на обслуживание клиентов, но после «такого безобразия» считает, что у него нет выбора.
Описывая первоначально забронированный ими дом, Рори сказал:
«Там был абсолютный беспорядок. Одна из кроватей была сделана из картона и держалась на скотче. Вторым спальным местом был грязный и поломанный диван».
После трехчасовых телефонных дебатов Booking.com предложил альтернативное место для ночлега.
«Примерно в полпервого ночи мы отправились через весь город к новому жилью. Как только мы приехали, мы были ошеломлены тем, что обнаружили. Booking.com отправил нас в подземелье, которое, должно быть, было чем-то вроде заброшенного медицинского учреждения, так как вокруг входа валялись больничные койки и промышленное оборудование.
Мы вошли внутрь, и нас встретило еще больше промышленного оборудования, открытые химикаты, открытые кабели и трубы, а в довершение всего — топор, выглядевший как орудие из фильма об убийстве. Все здесь напоминало фильм ужасов о торговле людьми.
В довершение всего входная дверь не закрывалась, и у нас не было ни единого шанса переночевать здесь, поэтому мы позвонили в Booking.com и провели два часа на телефоне, после чего нам сказали, что единственный способ решить проблему — это оплатить новое место и выставить им счет.
И это после того, как Booking.com уже оплатил подземелье, в котором мы сейчас находились. Мы уже потратили более £2000 на проживание через этот сервис, и теперь они ожидают, что мы заплатим еще и будем смиренно ждать возврата денег. А у нас уже просто нет денег, чтобы оплатить новое жилье».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Особенности жизни в Германии, которые у эмигрантов вызывают культурный шок
- Раздельный бюджет в Германии: как на это отреагируют русские
- Угонщик квадроцикла получил очень суровый урок
- В немецком городе местные жители решили убить всех голубей
- Мастера доносов из Германии признали виновным в разжигании ненависти
Да не может такого быть.
Это всё происки кремлёвских засланцев, очерняют паршивцы.
Как эти гаврики умудрились найти себе приключения, это никому не ведомо. Видимо все заказы и разговоры проводили после неплохой дозы алкашки.
Как говорит мой брат - синька зло!