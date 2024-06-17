Поездка шотландского болельщика на Евро-24 обернулась кошмаром

В беседе с MailOnline Рори сказал, что вся эта ситуация была сущим кошмаром.

«Мы начали копить деньги на эту поездку, когда Шотландия только прошла квалификацию, — говорит он. — Первое место, где мы остановились, было очень милым. Потом мы приехали в Дюрен, а в забронированном нами месте был полный бардак. Мы проговорили по телефону три часа, и в конце концов нам сказали, что найдут для нас другое жилье».

Агент Booking.com заверил Рори и его друзей, что одна из фирм по аренде жилья согласилась разместить их в новом месте, которого не было ни на ее сайте, ни на каком-либо другом сайте аренды.

Но добравшись через весь город до этого «нового места», друзья были шокированы тем, что там увидели.

На видео, которым поделился Рори, видно темное помещение, заваленное всяким хламом, кусками дерева, кроватями в больничном стиле, промышленным оборудованием. Узкая лестница ведет в выложенные плиткой комнаты, заставленные строительным оборудованием, трубами, ящиками с инструментами... Дальше по коридору есть открытое пространство, превращенное в подобие комнаты с диваном, столом и стульями, а в другом конце темного и пустого коридора стоит одинокая кровать.