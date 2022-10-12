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И радости, и испытания: жизнь Российской империи без прикрас

И радости, и испытания: жизнь Российской империи без прикрас

Автор:
12 октября 2022 14:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   воспоминание   империя   интересно   история   кадр   русь   фото   
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Исторические фото – это своего рода проектор, позволяющий нам заглянуть в прошлое. Сравнить ушедшие времена с нашим, ощутить, как жили люди, и чем они отличаются от нас.

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Это фото – особенное. Оно стало первым в нашей стране. Съемку Исаакиевского собора по методу дагеротипии Франц Осипович Теремин вел 25 минут.

Это тоже собор, но снятый 13 годами позднее. Автор – Роджер Фентон.

Поразительный кадр 1856 года. Ведь здесь запечатлены блестящие умы своей эпохи. Слева направо И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Л. Толстой, Д.В. Григорович, А.В. Дружинин и А.Н. Островский.

Старообрядческая община Семеновского уезда. Из-за гонений со стороны православной церкви старообрядцы предпочитали жить обособленно от остального мира.

Метод трехцветной фотографии разработал ученый Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Это пример такого фото – примерно 1910-е годы. Уральские мастера за работой.

Фото того же периода, сделанное Прокудиным-Горским. Крестьянские дети на берегу Белого озера.

Крестьянские семьи на Руси были многодетными. Рожали много, но выживали не все. Этот снимок – яркий тому пример. Переселенцы, прибывшие в рамках столыпинской реформы в Сибирь, еще даже избой обзавестись не успели, а в семье уже шестеро ребятишек мал мала меньше.

Труд в Российской империи стоил копейки. Что неудивительно, ведь людей было много. Если сравнивать с другими, то бурлаки получали еще и неплохо. Правда, в основном спускали заработанное в кабаках. Ведь тратить и копить им было особо не на что.

Страшный голод царил в Черноземье и Поволжье в 1891 году. Купить зерно крестьяне не могли, как и заработать: бурный рост населения создавал условия, при которых предложение значительно превышало спрос. Власти использовали такую меру поддержки как зерновая ссуда (запечатлена на фото, Нижегородская губерния). Но далеко не всегда она приносила свои плоды.

На снимке 1909 года запечатлен Пинхус Карлински, который 66 лет жизни отдал армии, а когда вышел в отставку, то продолжил трудиться контролером шлюзовых ворот Черниговского водоспуска.

Такая она, Россия примерно вековой давности. Не всегда прекрасная и беззаботная и часто суровая и тревожная. Но исключительно сильная, несмотря на испытания, и населенная людьми, способными эти испытания преодолеть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прошлое   Россия   воспоминание   империя   интересно   история   кадр   русь   фото   
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3  комментария
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
Типа в те времена простой ЛЮД в других странах чем-то отличался ....а обсирают только Россию...у либеров методика такая ..вдалбливать это молодому поколению.
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3k
Григорий 11 минут назад
Дед Суровый!
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16k
Поручик 43 минуты назад
Прям, "работают-работают"!
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