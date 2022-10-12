И радости, и испытания: жизнь Российской империи без прикрас

На снимке 1909 года запечатлен Пинхус Карлински, который 66 лет жизни отдал армии, а когда вышел в отставку, то продолжил трудиться контролером шлюзовых ворот Черниговского водоспуска.

Такая она, Россия примерно вековой давности. Не всегда прекрасная и беззаботная и часто суровая и тревожная. Но исключительно сильная, несмотря на испытания, и населенная людьми, способными эти испытания преодолеть.