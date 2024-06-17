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Несколько мгновений из жизни жителей Северной Кореи. Отличная возможность окунуться в атмосферу закрытой страны не вставая с удобного кресла.
Обычный день в Северной Корее.
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Зато в остальном свете кругом неприличие, бескультурье, злоба и т.п.
И не забываем от кого и почему они закрылись в рамках своей страны! Спят и видят их "освободить" от всего приличного.