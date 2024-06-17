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Тем временем в Северной Корее

Тем временем в Северной Корее

Автор:
17 июня 2024 12:52
Метки: Видео   Жизнь   КНДР   Северная Корея   в мире   люди   
2381
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Несколько мгновений из жизни жителей Северной Кореи. Отличная возможность окунуться в атмосферу закрытой страны не вставая с удобного кресла.

Обычный день в Северной Корее.

Источник:

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Метки: Видео   Жизнь   КНДР   Северная Корея   в мире   люди   
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13  комментариев
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13k
Rus77 2 часа назад
Нет рекламы, нет мигрантов, чистота и прядок!
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14k
Vital Idol Минуту назад
щастя-то какое!!!
Ссылка www.youtube.com
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401
Иван Иванов 36 минут назад
А потом их всех расстреляли.Особенно пацана в Адидасе.
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8k
Marlboro 50 минут назад
Интересное видео. Смущает только отсутствие большого количества людей. 7 утра это час пик, а общественный транспорт пустой ходит. Все улыбаются. Что-то подобное было при СССР.
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38k
Юрий 53 минуты назад
Странно, с голоду никто не падает...
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13
Роман Спасский Час назад
явно постановочное видео. Крупных планов почти нет. В основном метро.
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26k
Федор Час назад
Красота, добрые улыбчивые люди.
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12k
Дмитрий Час назад
Один день на 59 секунд! Остальное, видимо, цензура не пропустила.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Приличные люди в приличной стране.
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144
pilot52 Отвратительный Мужик 55 минут назад
И граница этой приличной страны прилично охраняется, чтобы приличные граждане этой страны не сбежали из приличной страны.
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20
Kdjbd Jfhdvdh pilot52 Полчаса назад
Да, приличие требует рамок! Они так и называются: рамки приличия!
Зато в остальном свете кругом неприличие, бескультурье, злоба и т.п.
И не забываем от кого и почему они закрылись в рамках своей страны! Спят и видят их "освободить" от всего приличного.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3743 поста (3653 в горячем)

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