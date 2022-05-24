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Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России

Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России

Автор:
24 мая 2022 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Минобрнауки   Россия   вузы   интересное   история   образование   преподавание   фото   школы   
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Минобрнауки заявило о планах увеличить объём преподавания предмета истории России в высших учебных заведениях страны. Теперь этот предмет буду преподавать всем, а не только учащимся гуманитарных наук. Расширение предмета могут осуществить за счёт других дисциплин.

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования, пишет «Коммерсантъ».

В рамках проекта ведомство предложило ввести минимум 144 обязательных академических часа этой дисциплины. Изменения коснуться не только гуманитариев. В проекте сказано, что учить историю России будут все — от «ядерных реакторов» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором».

«У нас в России всего 0,4% студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6% студентов должны ее изучать, но по факту делают это недостаточно. Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», - рассказал заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Отмечается, что расширение предмета могут провести за счёт сокращения других дисциплин.

Некоторые профессора уверены, что преподавание истории будет включать в себя элементы политикации. К тому же, у каждого преподавателя своё видение и мнение об истории России.

«Придет преподавателю документ от министерства, он посмотрит, но все равно решит читать лекции по-своему,— рассуждает господин Фокин.— Не приставят же к нему контролирующего, чтобы тот следил, как преподаватель трактует опричнину Ивана Грозного — как надо или нет. Плюс если это будет обязательным — как "научный коммунизм" в СССР,— то есть риск спровоцировать у студентов отчуждение к истории, а не любовь»,- считает кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Минобрнауки   Россия   вузы   интересное   история   образование   преподавание   фото   школы   
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20  комментариев
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Павел Астахов 3 часа назад
Историю своей страны надо знать, иначе вынуждены будем изучать историю чужой страны
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56
adssaf 46 минут назад
Инициатива-то хорошая, но проблемная. Дело не только в том, что к историкам себя причисляяют разнообразные альтернативщики и фрики вроде Спицына - насквозь ангажированные и игнорирующие контраргументы. Дело ещё и в методе преподавания истории. К примеру, возьмём ЕГЭ по истории и учебники современные и сравним с конспектом лекций Василия Осиповича. Объём информации примерно одинаковый, но современный больше тк расширились временные рамки, но дело в цифрах. Современная история сконцентрирована на событиях, их чередовании, в то время как Ключевский подробно рассматривал все факторы и внутренние, и внешние. Его лекции концентрировались на понимании истории, внутреннем взаимодействии, причин но-следственных связях, всестороннем анализе событий. Заучить даты, события и имена - ну да, эффект будет. Но зачем, если большинство так и будет помнить Владимира Красное Солнышко, Рюрика, Невского, Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерину Великую, что-то об Отечественной войне, потом Ленин, Сталин, может быть кукурузник, Брежнев, попутно Великую Отечественную, Горбачёва, ёлку и современных? Я сейчас перечислил некий средний размер событий, которые знают +- все и о которых могут сказать хотя бы пару слов. Модель преподавания истории нужно менять имхо.
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7k
Б.Касторский Час назад
Ни в коем случае. Это глупость. История на уровне основных дат и событий преподается в школе. Изучать историю? Это действительно глубоко и потребует слишком много времени в ущерб специализации учащегося.
Если конечно не хотят под маркой истории возродить политзанятия, как было во времена СССР.
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−4
2k
Ал 2 часа назад
"риск спровоцировать у студентов отчуждение к истории" - это уже случилось
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231
igm_1963 3 часа назад
Карамзин, Ключевский или Мединский?
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1k
pinbalist 3 часа назад
Историю, как известно, пишут победители. И можно примерно догадаться, какую "историю" напишет победивший, капиталистический класс.
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−75
Insaid From 3 часа назад
нах это история космос надо изучать
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Раньше преподавали Научный коммунизма, Историю КПСС, Марксизм-Ленинизм. Теперь будут преподавать Историю России, Закон Божий, Историю РПЦ, Научный либерал-капитализм. Каждая власть промывает мозги школьникам/студентам по своему.
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20k
sanchesS80 3 часа назад
Ну т.е. вместо инженеров, которые смогут в будущем проектировать ядерные реакторы или космические ракеты, будем плодить историков. И потом будут ныть "своё производство буксует, потому что нет образованных кадров". Откуда им будет взяться, если упор на историю?
Историю коммунизма и том подобное в СССР учили - и что? Помогло?
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56
adssaf sanchesS80 44 минуты назад
СССР в краткие сроки нагнали и перегнали Европу. Это когда коммунизм и труды Ленина+Энгельса в программе вузов были. Наверное, помогло, нет? Как минимум - абсолютно не мешало полноценно у освоению специальности.
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56
adssaf sanchesS80 37 минут назад
А в сохранении страны это лишь один из факторов. Страны после появления тоталитарным лидеров вроде Сталина долго не живут - Брежнев и все после него это бастарды сильной руки. Что-то вроде "народного" : одному природа даёт ум, а на его сыне отдыхает. Бездарность правителей привела к ужасным решениям и ужасным попыткам скрыть провалы, росту коррупции, что вкупе с остальными факторами и вылилось в развал. Ключевой имхо именно тот момент, что в руководстве примерно 30 лет стояли, в большинстве своём, абсолютные бездари, тк развал, как мы знаем по результатам референдума о сохранении СССР, произошёл скорее сверху, чем снизу.
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9k
DumDum 3 часа назад
Если, как, по слухам, в некоторых школьных учебниках уберут термин "киевская русь", может и не надо.
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56
adssaf DumDum 42 минуты назад
И давно пора убирать этот бред. Не было ни киевской Руси, ни какой-то там Византии, ни других вымыслов. Было киевское княжество и киевский великокняжеский престол, была Восточная Римская Империя.
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13k
ss 3 часа назад
Больше историй по Ельцину и прочего гнилья?
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2k
Past 4 часа назад
Что значит трактовать историю того же Ивана Грозного, как надо? Как надо кому? Всегда любил преподавателей которые имели свое мнение, а не обычную зубрежку по канонам навязанным партией(условно)
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3k
DerDimon 4 часа назад
Ещё больше историй о том, как победили фашистов вопреки, какой ужасный период был при большевиках, обязательно к историческим произведениям включить ещё больше Александра Исаевича, чтобы было всём понятно, что если бы победа осталась за патриотами и героями колчаками и красновами, жили бы по Ильину, давно наступила бы свобода и счастье. А не эта ваша индустриализация и одна из мощнейших экономик мира вопреки тому, что половина сидела, вторая половина сторожила, третья половина расстреляна по 2-3 раза, а четвёртая, лучшая половина, после утопления в баржах ютилась в Европах, хрустела булкой и запивала баварским.
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35
Obrval 4 часа назад
Класс, чё, А то меня матика задолбала уже. Надо бы Владимира Владимировича попросить пару книг актуальных написать, а мы их на уроках разбирать будем. Типа "Крым", "Моя Борьба".
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