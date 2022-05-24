Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования, пишет «Коммерсантъ».

В рамках проекта ведомство предложило ввести минимум 144 обязательных академических часа этой дисциплины. Изменения коснуться не только гуманитариев. В проекте сказано, что учить историю России будут все — от «ядерных реакторов» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором».

«У нас в России всего 0,4% студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6% студентов должны ее изучать, но по факту делают это недостаточно. Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», - рассказал заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Отмечается, что расширение предмета могут провести за счёт сокращения других дисциплин.