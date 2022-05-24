Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России

Минобрнауки заявило о планах увеличить объём преподавания предмета истории России в высших учебных заведениях страны. Теперь этот предмет буду преподавать всем, а не только учащимся гуманитарных наук. Расширение предмета могут осуществить за счёт других дисциплин.
Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования, пишет «Коммерсантъ».
В рамках проекта ведомство предложило ввести минимум 144 обязательных академических часа этой дисциплины. Изменения коснуться не только гуманитариев. В проекте сказано, что учить историю России будут все — от «ядерных реакторов» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором».
«У нас в России всего 0,4% студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6% студентов должны ее изучать, но по факту делают это недостаточно. Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», - рассказал заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.
Отмечается, что расширение предмета могут провести за счёт сокращения других дисциплин.
Некоторые профессора уверены, что преподавание истории будет включать в себя элементы политикации. К тому же, у каждого преподавателя своё видение и мнение об истории России.
«Придет преподавателю документ от министерства, он посмотрит, но все равно решит читать лекции по-своему,— рассуждает господин Фокин.— Не приставят же к нему контролирующего, чтобы тот следил, как преподаватель трактует опричнину Ивана Грозного — как надо или нет. Плюс если это будет обязательным — как "научный коммунизм" в СССР,— то есть риск спровоцировать у студентов отчуждение к истории, а не любовь»,- считает кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если конечно не хотят под маркой истории возродить политзанятия, как было во времена СССР.
Историю коммунизма и том подобное в СССР учили - и что? Помогло?