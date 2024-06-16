Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 40 человек

Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм, тем временем, превысило 40 человек, пишут СМИ. По данным ТГ-канала "122", отравившихся уже 49, по информации Mash - 41. Официально подтверждена госпитализация 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Mash пишет, что повара «Кухни на районе» попытались избавиться от продуктов, из которых готовили блюдо. Во «ВкусВилле», где, в том числе, продавались опасные салатики, сообщили, что они сняты с продаж, а также заблокировали новые поставки продукта.