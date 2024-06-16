Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 40 человек

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» приостановила работу после того, как москвичи отравились заказанным у нее лобио. СК возбудил уголовное дело.
Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» оказался вчера в эпицентре скандала, - пишет Readovka. Сразу несколько человек в Москве слегли с серьезным отравлением. Все накануне ели блюда с фасолью оттуда и салаты из тунца, заказанные в «Гастропорте».
Это дало повод СК и Роспотребнадзору отправиться на склады и посмотреть, где спряталась зараза.
Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Кухня» приостановила работу приложения, о чем сообщила своим клиентам, но пока что не ясно, будут ли действовать удаленные витрины сервиса, расположенные в офисных зданиях и бизнес-центрах. Роспотребнадзор со своей стороны предостерег граждан от употребления этого блюда у любого из доставщиков.
Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм, тем временем, превысило 40 человек, пишут СМИ. По данным ТГ-канала "122", отравившихся уже 49, по информации Mash - 41. Официально подтверждена госпитализация 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Mash пишет, что повара «Кухни на районе» попытались избавиться от продуктов, из которых готовили блюдо. Во «ВкусВилле», где, в том числе, продавались опасные салатики, сообщили, что они сняты с продаж, а также заблокировали новые поставки продукта.
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если бы ему накануне посоветовали не заказывать
непонятно как, где, и кем приготовленную еду -
отмахнулся бы и сказал: - Да ла-а-а-адно, не па-а-арься...