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Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 40 человек

Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 40 человек

Автор:
16 июня 2024 21:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   ботулизм   госпитализация   готовая еда   кухня на районе   лобио   отравление   уголовное дело   
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Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» приостановила работу после того, как москвичи отравились заказанным у нее лобио. СК возбудил уголовное дело.

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» оказался вчера в эпицентре скандала, - пишет Readovka. Сразу несколько человек в Москве слегли с серьезным отравлением. Все накануне ели блюда с фасолью оттуда и салаты из тунца, заказанные в «Гастропорте».

Это дало повод СК и Роспотребнадзору отправиться на склады и посмотреть, где спряталась зараза.

Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Кухня» приостановила работу приложения, о чем сообщила своим клиентам, но пока что не ясно, будут ли действовать удаленные витрины сервиса, расположенные в офисных зданиях и бизнес-центрах. Роспотребнадзор со своей стороны предостерег граждан от употребления этого блюда у любого из доставщиков.

Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм, тем временем, превысило 40 человек, пишут СМИ. По данным ТГ-канала "122", отравившихся уже 49, по информации Mash - 41. Официально подтверждена госпитализация 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Mash пишет, что повара «Кухни на районе» попытались избавиться от продуктов, из которых готовили блюдо. Во «ВкусВилле», где, в том числе, продавались опасные салатики, сообщили, что они сняты с продаж, а также заблокировали новые поставки продукта.

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Метки: Москва   ботулизм   госпитализация   готовая еда   кухня на районе   лобио   отравление   уголовное дело   
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6  комментариев
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5k
@nners 56 минут назад
Любой из этих отравившихся,
если бы ему накануне посоветовали не заказывать
непонятно как, где, и кем приготовленную еду -

отмахнулся бы и сказал: - Да ла-а-а-адно, не па-а-арься...
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1k
Darki 5 минут назад
Слово "лобио" пришлось погуглить
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11k
wilddewill 39 минут назад
Посмотрите кто готовит и кто развозит. И как они живут.
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18k
a_komolow Час назад
А самим дома готовить уже лень ?
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17k
Kostick Час назад
па [мат] жабы, настолько зажравшиеся, что хрючево себе заказывают только так?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1529 постов (1456 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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