Лолита без штанов, Киркоров-ковбой и другие звёзды на премии МУЗ-ТВ

А это список победителей:

— Лучшая певица: Анна Асти

— Лучший певец: Дима Билан

— Прорыв года: XOLIDAYBOY

— Лучшая группа: Три дня дождя

— Лучшая песня: Анна Асти — Царица

— Лучшая коллаборация: Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT - Плохая девочка/Люся Чеботина, Филипп Киркорова — Королева

— Лучшая cover-версия: Инстасамка, Лолита — На Титанике

— Лучший в сети: Клава Кока

— Лучший альбом: Анна Асти — Царица

— Лучшее концертное шоу: Руки Вверх! — Лужники на бис

— Лучшее видео: Мот — Случайности не случайны

— Лучшее танцевальное видео: Filatov & Karas — Мимо меня

— Лучшее лирическое видео: Мари Краймбрери — Случилась осень

Были вручены и статуэтки в специальных номинациях:

— Новая легенда — SHAMAN

— Легенда российской поп-музыки — Жанна Фриске

— Легенда вне времени — Жанна Агузарова

— За вклад в развитие культуры — Игорь Крутой

— Музыкальное открытие года Rutube — IVAN