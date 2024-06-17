Лолита без штанов, Киркоров-ковбой и другие звёзды на премии МУЗ-ТВ

В «ЦСКА Арена» прошла премия МУЗ-ТВ 2024. Церемонию назвали «Возвращение», так как до этого награды не вручались аж три года. Давайте посмотрим на самые странные образы знаменитостей на красной дорожке.
А это список победителей:
— Лучшая певица: Анна Асти
— Лучший певец: Дима Билан
— Прорыв года: XOLIDAYBOY
— Лучшая группа: Три дня дождя
— Лучшая песня: Анна Асти — Царица
— Лучшая коллаборация: Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT - Плохая девочка/Люся Чеботина, Филипп Киркорова — Королева
— Лучшая cover-версия: Инстасамка, Лолита — На Титанике
— Лучший в сети: Клава Кока
— Лучший альбом: Анна Асти — Царица
— Лучшее концертное шоу: Руки Вверх! — Лужники на бис
— Лучшее видео: Мот — Случайности не случайны
— Лучшее танцевальное видео: Filatov & Karas — Мимо меня
— Лучшее лирическое видео: Мари Краймбрери — Случилась осень
Были вручены и статуэтки в специальных номинациях:
— Новая легенда — SHAMAN
— Легенда российской поп-музыки — Жанна Фриске
— Легенда вне времени — Жанна Агузарова
— За вклад в развитие культуры — Игорь Крутой
— Музыкальное открытие года Rutube — IVAN
Источник:
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Нет, опять выползли.
Говно не тонет.
Машкой Мухосрановой небось родилась и школу заканчивала...
Парад патологий.
Киркоров огурцом. Просто молодец так выглядеть.