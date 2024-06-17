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Лолита без штанов, Киркоров-ковбой и другие звёзды на премии МУЗ-ТВ

Лолита без штанов, Киркоров-ковбой и другие звёзды на премии МУЗ-ТВ

Автор:
17 июня 2024 11:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   муз-тв   премия   шоу бизнес   
3247
18

В «ЦСКА Арена» прошла премия МУЗ-ТВ 2024. Церемонию назвали «Возвращение», так как до этого награды не вручались аж три года. Давайте посмотрим на самые странные образы знаменитостей на красной дорожке.

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А это список победителей:


— Лучшая певица: Анна Асти
— Лучший певец: Дима Билан
— Прорыв года: XOLIDAYBOY
— Лучшая группа: Три дня дождя
— Лучшая песня: Анна Асти — Царица
— Лучшая коллаборация: Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT - Плохая девочка/Люся Чеботина, Филипп Киркорова — Королева
— Лучшая cover-версия: Инстасамка, Лолита — На Титанике
— Лучший в сети: Клава Кока
— Лучший альбом: Анна Асти — Царица
— Лучшее концертное шоу: Руки Вверх! — Лужники на бис
— Лучшее видео: Мот — Случайности не случайны
— Лучшее танцевальное видео: Filatov & Karas — Мимо меня
— Лучшее лирическое видео: Мари Краймбрери — Случилась осень

Были вручены и статуэтки в специальных номинациях:

— Новая легенда — SHAMAN
— Легенда российской поп-музыки — Жанна Фриске
— Легенда вне времени — Жанна Агузарова
— За вклад в развитие культуры — Игорь Крутой
— Музыкальное открытие года Rutube — IVAN

Источник:

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Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   муз-тв   премия   шоу бизнес   
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35  комментариев
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14k
Том Сойер 2 часа назад
Кроме Романа Костомарова и ещё пары куриц, остальные-то -
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932
Андрей Понамарев 9 секунд назад
Звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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11k
Trenzel2003 8 минут назад
С каждым годом наш голубой экран все голубей и голубей.
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3k
Igor Grishaev 9 минут назад
Блин . Вроде придавили этих клопов перед Новым годом, заползли в щели, притихли.
Нет, опять выползли.
Говно не тонет.
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2k
Михаил 10 минут назад
Дичь какая то...
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56k
Aleksandr 13 минут назад
Мари Краймбрери, бле@ть!
Машкой Мухосрановой небось родилась и школу заканчивала...
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14k
hunter 13 минут назад
половины не знаю. а киркорова зря простили после голой вечеринки.проскочил сука
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1k
DuckTales 23 минуты назад
О половине даже не знал
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240
Alexander 23 минуты назад
Есть хорошая поговорка: Не начудишь - не прославишься ))
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18k
Сергей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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8
Serg Полчаса назад
Чтобы сказал Фрейд?
Парад патологий.
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13k
MPEG-8 Полчаса назад
Паноптикум.
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430
ГТА Форевер 37 минут назад
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12k
Juli 43 минуты назад
Как всегда собралась толпа клоунов покрасоваться друг перед другом, лизнуть жопы друг другу и выбрать главных клоунов.
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4k
iovan2011 48 минут назад
Рвотный порошок какой-то, самое страшное, что им самим не стыдно
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14k
Гомерчик 57 минут назад
ну нахрена я это посмотрел? ведь знал же прекрасно, что дичь полная...
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949
skorpin 57 минут назад
сразу музыка Корнелюка вспоминается
Ссылка youtu.be
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32k
Григорий 59 минут назад
Уже больше 20-ти лет живу без телека. Потому тех, кто был популярен в90-е знаю, а чем известна Рудковская уже нет, песен ее не слышал.
Киркоров огурцом. Просто молодец так выглядеть.
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430
ГТА Форевер Григорий 38 минут назад
"Киркоров огурцом. Просто молодец так выглядеть." - операции творят чудеса
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339
Катюшка Григорий Полчаса назад
Рудковская продюсер, она не поет :)
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5k
Владимир 59 минут назад
лютый ахтунг!!!
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3k
WELL Час назад
Демоны...
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
эта чернильница базарила ее русские не возбуждают...понятно кто ее обрюхатил.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1737 постов (1687 в горячем)

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