17 странных штуковин, выброшенных на берег

Океан — огромное и загадочное место, и иногда из его глубин на берег вымывает загадочные вещи. Хотя частенько они оказываются просто мусором, который люди сами туда и выбросили.
1. В 2017 году на пляж озера в Айдахо (США) выбросило гигантский металлический игровой кубик, и все были в большом недоумении
Газета Coeur d'Alene Press выяснила и сообщила, что объект представляет собой старый стальной резервуар, который выбросило на берег залива Дрифтвуд в 2008 году. И в какой-то момент кто-то немного потрудился, чтобы сделать металлический бак похожим на игровой кубик. Так что можно считать это арт-объектом.
2. Тихоокеанская рыба-футболист (глубоководный удильщик), выброшенная на пляж в Орегоне. Задокументирован только 31 экземпляр
Португальский кораблик — вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор.
13. «Вот что нашлось сегодня на пляже. Это рука Когтя Смерти из вселенной Fall Out, вероятно, фрагмент рекламной статуи или чего-то подобного»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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