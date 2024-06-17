17 странных штуковин, выброшенных на берег

Газета Coeur d'Alene Press выяснила и сообщила, что объект представляет собой старый стальной резервуар, который выбросило на берег залива Дрифтвуд в 2008 году. И в какой-то момент кто-то немного потрудился, чтобы сделать металлический бак похожим на игровой кубик. Так что можно считать это арт-объектом.