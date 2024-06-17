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17 странных штуковин, выброшенных на берег

17 странных штуковин, выброшенных на берег

Автор:
17 июня 2024 15:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Странные штуковины   выбросило на берег   выбросило на мелководье   дары моря   из глубины   находки   тайны океана   
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Океан — огромное и загадочное место, и иногда из его глубин на берег вымывает загадочные вещи. Хотя частенько они оказываются просто мусором, который люди сами туда и выбросили.

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Газета Coeur d'Alene Press выяснила и сообщила, что объект представляет собой старый стальной резервуар, который выбросило на берег залива Дрифтвуд в 2008 году. И в какой-то момент кто-то немного потрудился, чтобы сделать металлический бак похожим на игровой кубик. Так что можно считать это арт-объектом.


Португальский кораблик — вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Странные штуковины   выбросило на берег   выбросило на мелководье   дары моря   из глубины   находки   тайны океана   
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Мультголова
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