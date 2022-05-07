Обращаюсь к админам и модерам.

ВЕРНИТЕ ВСЁ ОБРАТНО!!!!

Новое не всегда лучше старого.

Была нормальная оценка постов: понравилось - ПЛЮС, не понравилось - МИНУС.

ЧТО вы наворотили? Хочешь поставить откровенному дерьму дизлайк, а оказывается добавляешь ему ПЛЮС в карму!!!

ПЛЮС, Карл!!