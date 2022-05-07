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ВЕРНИТЕ ВСЁ ОБРАТНО!!!!
Обращаюсь к админам и модерам.
ВЕРНИТЕ ВСЁ ОБРАТНО!!!!
Новое не всегда лучше старого.
Была нормальная оценка постов: понравилось - ПЛЮС, не понравилось - МИНУС.
ЧТО вы наворотили? Хочешь поставить откровенному дерьму дизлайк, а оказывается добавляешь ему ПЛЮС в карму!!!
ПЛЮС, Карл!!
ВЕРНИТЕ ВСЁ ОБРАТНО!!!!
Новое не всегда лучше старого.
Была нормальная оценка постов: понравилось - ПЛЮС, не понравилось - МИНУС.
ЧТО вы наворотили? Хочешь поставить откровенному дерьму дизлайк, а оказывается добавляешь ему ПЛЮС в карму!!!
ПЛЮС, Карл!!
Ребята, давайте жить дружно, но всё же сделайте как БЫЛО!
Я просто не оцениваю откровенно слабые посты чтобы не добавлять им ПЛЮС. Так невозможно отсеивать откровенный шлак. Или вы просто поощряете "НАПОЛНЕНИЕ" сайта? Вот только часто это наполнение откровенное ДЕРЬМО.
Вы просто похороните сайт, который когда-то читал с УДОВОЛЬСТВИЕМ.
АНТИФИШКИ
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Нравится - лайк, не нравится - диз. Смысловое и эмоциональное наполнение делается в комментах. Всë было просто и отлично работало.
Эффективные менеджеры и сюда добрались?!
- нажимая на зелёную пиктограмму, ты добавляешь посту +
- чтобы снять свой плюс, нужно дважды нажать на красную пиктограмму.
По факту - ты либо плюсуешь, либо игнорируешь пост, минус, которым ты хотел бы выразить отрицательное мнение о содержании поста, как таковой отсутствует.
Админам похрен на нештатных авторов, и все что делается только для того, чтобы они не могли набирать большое количество лайков, и посты штатных авторов, которым они платят бабло были всегда в топе.
Можно ничего не менять, а сделать открытой ленту для оценки постов, и тогда будет каждый выбирать плюс или минус, ну или сопливые эмоции.
Оно им надо?
Такое ощущение что кто-то просто хочет похоронить когда-то бывший хорошим сайт.