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Крик души

Крик души

Автор:
07 мая 2022 23:46
Метки: оценки   помощь   сайт   
1428
1
ВЕРНИТЕ ВСЁ ОБРАТНО!!!!
Обращаюсь к админам и модерам.
ВЕРНИТЕ ВСЁ ОБРАТНО!!!!
Новое не всегда лучше старого.
Была нормальная оценка постов: понравилось - ПЛЮС, не понравилось - МИНУС.
ЧТО вы наворотили? Хочешь поставить откровенному дерьму дизлайк, а оказывается добавляешь ему ПЛЮС в карму!!!
ПЛЮС, Карл!!

Ребята, давайте жить дружно, но всё же сделайте как БЫЛО!

Я просто не оцениваю откровенно слабые посты чтобы не добавлять им ПЛЮС. Так невозможно отсеивать откровенный шлак. Или вы просто поощряете "НАПОЛНЕНИЕ" сайта? Вот только часто это наполнение откровенное ДЕРЬМО.

Вы просто похороните сайт, который когда-то читал с УДОВОЛЬСТВИЕМ.

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26  комментариев
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11k
Cornho Час назад
Присоединюсь, с позволения автора. Действительно, очень неудобно стало.
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13k
ss 14 минут назад
Поддерживаю! Нафиг изменения! Всё и так хорошо работало.
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16k
Valiko 14 минут назад
Фуфел полный, констатирую.
Нравится - лайк, не нравится - диз. Смысловое и эмоциональное наполнение делается в комментах. Всë было просто и отлично работало.
Эффективные менеджеры и сюда добрались?!
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14k
Minos 22 минуты назад
Админы, если уж прям так не в моготу оставить новые варианты оценки - просто уберите выпадающее меню. Сделайте одной строчкой варианты лайков, что бы можно было тупо кликнуть на понравившийся. И ниже, тоже в ряд, счетчик как и сколько раз оценили. Выпадающее меню вымораживает и бесит всех.
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14k
Broser 24 минуты назад
Уже давно фишки перестали быть сайтом хорошего настроения. Периодически люди высказывают свои недовольства и замечания, но к сожалению никто никогда не реагирует. Фишки уже не тот сайт, который был раньше. Захожу сюда в основном ради комментариев.
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9k
Сатанеев Полчаса назад
Солидарен.
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792
Артем Полчаса назад
Согласен,чет как-то не удобно стало….
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11k
поручик Ржевский 36 минут назад
Полностью согласен, система оценок превратилась в полное гавно!
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8k
Путинский Бот 37 минут назад
а в чём проблема не понравился пост проходите мимо, если его все проигнорируют он сам уйдёт в небытие! Лучше пускай отгладят расстановку !
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34k
Mamin Sibiriak 38 минут назад
Новая система оценки работает через жопу:

- нажимая на зелёную пиктограмму, ты добавляешь посту +
- чтобы снять свой плюс, нужно дважды нажать на красную пиктограмму.

По факту - ты либо плюсуешь, либо игнорируешь пост, минус, которым ты хотел бы выразить отрицательное мнение о содержании поста, как таковой отсутствует.

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13k
Kucher 41 минуту назад
Абсолютно согласен
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6k
Александр 51 минуту назад
Верните ОЛД фишки и мудрите с новыми, что хотите. Я по ходу скоро перестану сюда заходить
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4.2M
Димон 52 минуты назад
Поддерживаю полностью, но никто ничего не изменит. Новая система позволяет управлять рейтингами постов по усмотрению админов.
Админам похрен на нештатных авторов, и все что делается только для того, чтобы они не могли набирать большое количество лайков, и посты штатных авторов, которым они платят бабло были всегда в топе.
Можно ничего не менять, а сделать открытой ленту для оценки постов, и тогда будет каждый выбирать плюс или минус, ну или сопливые эмоции.
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54k
Daniel Rumiantsev Час назад
не знаю, что сказать, но промолчать не могу. долой!
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25k
Андрей Иванов Час назад
Лучше бы сделали редакцию текста в комментах - курсив, жирный, цитата и т.д.
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ Автор поста Час назад
Минусуют лайкодрочеры а-ля Калейдоскопа, Антибиотика, Ричарда и прочей шелупони?
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♚ Мрачный Жнец ♚

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