Доносы как призвание. «Мастер доносов» из Германии хочет перебраться в Швецию

Парень не даёт спуску и чиновникам, пристально следя за тем, как они тратят эти средства. Он не боится придираться и к полиции: недавно он отчитал патрульных за то, что номер их машины был грязным. Юноша развернулся и за пределы города. Его цель — уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии. Недавно в Хемнице он донёс на известного рэпера Финча.

За его передвижениями и деятельностью уже следят тысячи людей. Но есть в этой славе и недостатки. Многие крайне недовольны им, юноша уже несколько раз подвергался нападениям.

В интервью BILD он рассказал, что раздумывает над переездом в Швецию.

Там в городе Уппсала каждому платят по 100 крон (около 8,7 евро) за информацию о неправильной парковке

, - поведал Никлас журналистам.

Бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг, не смотря на то, что общая сумма штрафов с нарушителей составила 140 000 евро. крайне недоволен парнем. На ежегодном карнавале он написал плакат, высмеивающий доносчика: «У художника есть клейстер / А у [Графен]хайнихена — донос-хауптмейстер!»