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Доносы как призвание. «Мастер доносов» из Германии хочет перебраться в Швецию

Доносы как призвание. «Мастер доносов» из Германии хочет перебраться в Швецию

Автор:
28 апреля 2024 01:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bild   Германия   Доносы   Никлас Маттеи   Швеция   мстер доносов   нападения   
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18-летний «мастер доносов», непонятый на Родине, заявил о планах эмигрировать из Германии в Швецию. Чтобы писать доносы там.

Никлас Маттеи из немецкого Грефенхайнихена прославился на всю страну, написав за год 4227 жалоб на соседей. В соцсетях он сам себя называет «мастером доносов».

Никлас патрулирует город на велосипеде в ярком светоотражающем костюме и разыскивает тех, кто нарушает правила парковки. Он тут же делает фото на смартфон и сообщает о нарушителях полиции. В родном городке он донёс уже на 8% жителей, из-за чего постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией. Почти все опрошенные BILD местные жители резко раскритиковали доносчика. Но тот говорит, что ему «чужд страх».

Парень не даёт спуску и чиновникам, пристально следя за тем, как они тратят эти средства. Он не боится придираться и к полиции: недавно он отчитал патрульных за то, что номер их машины был грязным. Юноша развернулся и за пределы города. Его цель — уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии. Недавно в Хемнице он донёс на известного рэпера Финча.

За его передвижениями и деятельностью уже следят тысячи людей. Но есть в этой славе и недостатки. Многие крайне недовольны им, юноша уже несколько раз подвергался нападениям.

В интервью BILD он рассказал, что раздумывает над переездом в Швецию.

Там в городе Уппсала каждому платят по 100 крон (около 8,7 евро) за информацию о неправильной парковке

, - поведал Никлас журналистам.

Бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг, не смотря на то, что общая сумма штрафов с нарушителей составила 140 000 евро. крайне недоволен парнем. На ежегодном карнавале он написал плакат, высмеивающий доносчика: «У художника есть клейстер / А у [Графен]хайнихена — донос-хауптмейстер!»

По словам чиновника, тысячи жалоб Маттеи парализуют работу полиции. Кроме того, он сеет рознь среди горожан. Несколько из них уже обратились с ответными жалобами на юношу. «Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры, — сказал BILD бургомистр. — Я мечтаю, чтобы его особая одарённость нашла себе другую сферу применения».

Собственно, Никлас уже и нашел, решив перебраться в Швецию.

Я бы там одним махом стал миллионером

, — сказал Никлас. — Снег и холод не беспокоят мастера доносов. <...>

Конечно, я бы поехал один. Мне просто нужны деньги на авиабилет и, может быть, на профессиональную фототехнику или служебный автомобиль

Пока юноша не готов тратить сбережения на переезд в Уппсалу. А в Германии тысячи доносов никак не делают его богатым. Он объявил сбор средств на свою работу, нацелившись на 100 000 евро. Но за месяц собрал лишь 4000 евро. Этого едва ли хватит на эмиграцию в Швецию.

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Метки: Bild   Германия   Доносы   Никлас Маттеи   Швеция   мстер доносов   нападения   
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7  комментариев
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1k
Darki Час назад
Когда быть гнидой твоё призвание.
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14
katruc 10 минут назад
да ваше пох чё там у ё.б.а.н.ы.х фрицев происходит
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20k
Bill 12 минут назад
Аттракцион "где бы ещё получить 314здюлей" выходит на новый уровень.
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7k
satra 19 минут назад
Очень похоже на какую-то детскую психотравму и ОКР. Он видит "непорядок" - он пытается его устранить. Спустя какое-то время он уже начинает искать этот "непорядок".
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623
danieldewitte 20 минут назад
Чтоб шведам жизнь мёдом не казалась. Плохо кончит эта керосинка, ливер кто-нибудь обязательно продырявит.
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7k
yahaomsk 22 минуты назад
своей смертью не помрёт - или гром убьёт, или корова обсерет
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Трям 22 минуты назад
Ему походу .похуй где в коме лежать с пробитым черепом ))
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1454 поста (1383 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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