2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы

Мать и двое слонят застряли в природной ловушке — яме из грязи. Они не могли выбраться самостоятельно, но на помощь пришли люди.
В Кении, как и в других странах Африки, есть грязевые лужи, где любят валяться слоны. Грязь помогает сохранять кожу влажной и уберегать ее от горячих солнечных лучей. Но если неглубокие лужи неопасны для этих животных, то ямы, заполненные грязью, часто становятся причиной гибели: слоны застревают в них и не могут выбраться самостоятельно.
Историю о спасении целой семьи слонов снял африканский ветеринар и активист доктор Киран Эйвери. По его словам, два слоненка хотели искупаться в грязевой луже, но это оказалась яма, и слонята увязли. Их мать решила помочь малышам выбраться, но сама стала жертвой ловушки. Жители местной общины знали, что доктор Эйвери имел опыт вызволения слонов из грязи и вызвали его вместе со спасательной бригадой.
По словам автора сюжета, слонов можно вытянуть из грязи, но важно правильно привязать тросы, чтобы не причинить животным травм. Также важно было работать так, чтобы слоны не схватили хоботами кого-то из спасателей и не причинили им увечья: находясь в уязвимом состоянии, звери могут быть агрессивными. Кирану и нескольким спасателям потребовалось 2 часа, чтобы закрепить тросы и при помощи трактора вытянуть зверей на сухую землю. Животные были в порядке, но настолько измождены, что малышам потребовалось 10 минут, чтобы встать на ноги. Они отправились к стаду.
Маме, которая совсем выбилась из сил, стараясь помочь слонятам, понадобилось 25 минут, чтобы прийти в себя. В конце концов она тоже поднялась и смогла отправиться в путь. Как говорит доктор Эйвери, слоны наверняка встретились, ведь они могут общаться между собой на большом расстоянии.
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АНТИФИШКИ
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