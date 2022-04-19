FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11975 постов • 1310 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы

2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 09:57
Сообщество : Животные
Метки: видео   грязевая яма   животные   помощь   слон   слонята   спасение   фото   
3212
4
1

Мать и двое слонят застряли в природной ловушке — яме из грязи. Они не могли выбраться самостоятельно, но на помощь пришли люди.

В Кении, как и в других странах Африки, есть грязевые лужи, где любят валяться слоны. Грязь помогает сохранять кожу влажной и уберегать ее от горячих солнечных лучей. Но если неглубокие лужи неопасны для этих животных, то ямы, заполненные грязью, часто становятся причиной гибели: слоны застревают в них и не могут выбраться самостоятельно.

Историю о спасении целой семьи слонов снял африканский ветеринар и активист доктор Киран Эйвери. По его словам, два слоненка хотели искупаться в грязевой луже, но это оказалась яма, и слонята увязли. Их мать решила помочь малышам выбраться, но сама стала жертвой ловушки. Жители местной общины знали, что доктор Эйвери имел опыт вызволения слонов из грязи и вызвали его вместе со спасательной бригадой.

По словам автора сюжета, слонов можно вытянуть из грязи, но важно правильно привязать тросы, чтобы не причинить животным травм. Также важно было работать так, чтобы слоны не схватили хоботами кого-то из спасателей и не причинили им увечья: находясь в уязвимом состоянии, звери могут быть агрессивными. Кирану и нескольким спасателям потребовалось 2 часа, чтобы закрепить тросы и при помощи трактора вытянуть зверей на сухую землю. Животные были в порядке, но настолько измождены, что малышам потребовалось 10 минут, чтобы встать на ноги. Они отправились к стаду.

Маме, которая совсем выбилась из сил, стараясь помочь слонятам, понадобилось 25 минут, чтобы прийти в себя. В конце концов она тоже поднялась и смогла отправиться в путь. Как говорит доктор Эйвери, слоны наверняка встретились, ведь они могут общаться между собой на большом расстоянии.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   грязевая яма   животные   помощь   слон   слонята   спасение   фото   
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69k
Viktor 3 часа назад
Хорошие это люди во главе с доктором Кираном Эйвери!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
А.Берестенко Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямыПосмотреть
2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−15
1k
Алексей Гулевич 3 часа назад
и сказал "Спасибо" трактору
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1056310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ФотоВсячина
1
77
ФотоВсячина
Идеальная лунная походка
4
43
Идеальная лунная походка
Набирающие популярность в сообществах
Микророботов отправят в мозг человека уже через два года
0
10
Микророботов отправят в мозг человека уже через два года
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
2
6
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#автомобили#Россия#фотографии#новости#подборка#дтп#забавно
#фото#интересно#факты#картинки#Ватермарк#СССР#Приколы#интересное#Украина#комментарии
#прикол#в мире#люди#автомир#Разное#милота#США#аварии#страна#сарказм
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей В ЮАР слон напал на джип со студентами В ЮАР слон напал на джип со студентами Мужчины спасли котёнка, который застрял в капоте Мужчины спасли котёнка, который застрял в капоте Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях

На что жалуетесь?

Вернуться