2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы

По словам автора сюжета, слонов можно вытянуть из грязи, но важно правильно привязать тросы, чтобы не причинить животным травм. Также важно было работать так, чтобы слоны не схватили хоботами кого-то из спасателей и не причинили им увечья: находясь в уязвимом состоянии, звери могут быть агрессивными. Кирану и нескольким спасателям потребовалось 2 часа, чтобы закрепить тросы и при помощи трактора вытянуть зверей на сухую землю. Животные были в порядке, но настолько измождены, что малышам потребовалось 10 минут, чтобы встать на ноги. Они отправились к стаду.