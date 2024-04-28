Врачи без образования и просроченные лекарства: в клинике пластического хирурга-мясника нашли нарушения, но он продолжит делать операции

Клинику закрыли на 90 дней.
Уже известны первые результаты проверки, сообщает SHOT. Надо сказать, результаты пугающие. Решение Арбитражного суда Москвы гласит, что в клинике работали 7 врачей вели деятельность без надлежащего образования. Также иглы не были зарегистрированы и сертифицированы, а медицинские препараты оказались просроченными, неправильно хранились. Отсутствовал банальный журнал учёта медикаментов.
В двух отделениях не было заведующих, нарушалась техника предоперационных обследований при пластике. Пациентов кормили неизвестными продуктами, которые не были зарегистрированы и хранились недолжным образом. Врачам клиники грозит тюрьма за все эти нарушения. Но самое главное - из-за всего этого погиб человек. Расследование продолжается.
Сам Хайдаров уверен, что всё это подстава и заказуха. Он заявил, что не перестанет оперировать.
“Я буду в любом случае проводить операции. Я не знаю, что там сейчас в Москве происходит, я сейчас не в Москве. Когда мне доложат обо всем коллеги, дадим вам обратную связь. Еще не успело судебное решение появиться, а уже новость появилась. Это жесткая заказуха с такими подкидываниями денег”, - заявил Хайдаров.
Сейчас он находится в Турции, на конгрессе по пластической хирургии. В социальных сетях появились фото с мероприятия. На заставке у отца семейства обнаружились голые мужики. При этом слухи об ориентации Хайдаров ходят уже давно. Ему приписывают роман с Киркоровым. Естественно, никаких подтверждений этому нет.
Источник:
- Бывший муж Лерчек требует с неё больше 1 миллиарда рублей
- Не получила квартиру: выяснилось, из-за чего Волочкова поссорилась с дочерью, которая её даже не пригласила на выпускной
- В Москве следователи закрыли клинику пластического хирурга, на которого жаловались знаменитости
- Звёзды ополчились на Собчак, которая пыталась отмыть репутацию хирурга-кальянщика
- "Уже хоронят?": Собчак сняла фильм об Алле Пугачёвой, в котором российские звёзды поют дифирамбы певице