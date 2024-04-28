Врачи без образования и просроченные лекарства: в клинике пластического хирурга-мясника нашли нарушения, но он продолжит делать операции

Сам Хайдаров уверен, что всё это подстава и заказуха. Он заявил, что не перестанет оперировать.

“Я буду в любом случае проводить операции. Я не знаю, что там сейчас в Москве происходит, я сейчас не в Москве. Когда мне доложат обо всем коллеги, дадим вам обратную связь. Еще не успело судебное решение появиться, а уже новость появилась. Это жесткая заказуха с такими подкидываниями денег”, - заявил Хайдаров.