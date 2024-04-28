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Врачи без образования и просроченные лекарства: в клинике пластического хирурга-мясника нашли нарушения, но он продолжит делать операции

Врачи без образования и просроченные лекарства: в клинике пластического хирурга-мясника нашли нарушения, но он продолжит делать операции

Автор:
28 апреля 2024 17:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хайдаров   интересное   пластический хирург   фото   хирург кальянщик   хирургическая ошибка   шоу бизнес   
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Клинику закрыли на 90 дней.

В клинике IQ Plastique, где работает печально известный хирург Тимур Хайдаров, скончался 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Следствие выясняет степень вины врачей. Пока клинику закрыли на 90 дней, сообщает Mash. Сейчас там проводят проверку и обыск.

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Уже известны первые результаты проверки, сообщает SHOT. Надо сказать, результаты пугающие. Решение Арбитражного суда Москвы гласит, что в клинике работали 7 врачей вели деятельность без надлежащего образования. Также иглы не были зарегистрированы и сертифицированы, а медицинские препараты оказались просроченными, неправильно хранились. Отсутствовал банальный журнал учёта медикаментов.


В двух отделениях не было заведующих, нарушалась техника предоперационных обследований при пластике. Пациентов кормили неизвестными продуктами, которые не были зарегистрированы и хранились недолжным образом. Врачам клиники грозит тюрьма за все эти нарушения. Но самое главное - из-за всего этого погиб человек. Расследование продолжается.

Сам Хайдаров уверен, что всё это подстава и заказуха. Он заявил, что не перестанет оперировать.

“Я буду в любом случае проводить операции. Я не знаю, что там сейчас в Москве происходит, я сейчас не в Москве. Когда мне доложат обо всем коллеги, дадим вам обратную связь. Еще не успело судебное решение появиться, а уже новость появилась. Это жесткая заказуха с такими подкидываниями денег”, - заявил Хайдаров.

Сейчас он находится в Турции, на конгрессе по пластической хирургии. В социальных сетях появились фото с мероприятия. На заставке у отца семейства обнаружились голые мужики. При этом слухи об ориентации Хайдаров ходят уже давно. Ему приписывают роман с Киркоровым. Естественно, никаких подтверждений этому нет.

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Метки: Хайдаров   интересное   пластический хирург   фото   хирург кальянщик   хирургическая ошибка   шоу бизнес   
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6  комментариев
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24k
Shtoppi 2 часа назад
по ходу этот "замок Франкенштейна" пора прикрыть с концами, а самого безумного доктора ("Сам Хайдаров уверен, что всё это подстава и заказуха. Он заявил, что не перестанет оперировать.") что очевидно и остальных игорей отправить в безопасные места, где они не смогут навредить ни себе, ни окружающим.
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12k
DumDum Полчаса назад
Когда обучался медицине по фильму "Поймай меня, если сможешь"?
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4k
Master Bo Час назад
Люди сами ложатся под нож для "улучшения", а в итоге.....
Ссылка youtu.be
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
После стольких случаев смертей и нелестных отзывов о постоперационных последствиях в этой "клинике" ещё кто-то оперируется?
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21k
КВТИУ-80 2 часа назад
Тимур Хайдаров? ...Больше вопросов нет
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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