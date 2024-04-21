Новая интерпретация Бетховена в рок обработке

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Преподаватели музыки города Солнечногорска решили сделать сюрприз для учеников и сыграли кавер на "Оду Радости" в рок обработке.
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ЗЫ: кстати, это ещё и гимн Евросоюза, так что за ребятами уже выехали.
Не дождался и ответа не получил.
Но Орлов с "Отелем Калифорния" они переплюнули на одну гитару. ))