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Новая интерпретация Бетховена в рок обработке

Новая интерпретация Бетховена в рок обработке

Автор:
21 апреля 2024 22:34
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Бетховен   Видео   Кавер   Музыка   Россия   Солнечногорск   музыкант   
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Преподаватели музыки города Солнечногорска решили сделать сюрприз для учеников и сыграли кавер на "Оду Радости" в рок обработке.

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Метки: Бетховен   Видео   Кавер   Музыка   Россия   Солнечногорск   музыкант   
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5  комментариев
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3k
Андерсен 2 часа назад
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5k
Timur Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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19k
Михаил Гривин Час назад
Была в 80-е такая группа Sepultura (она вроде и сейчас есть, но новодел слушать не хочу - вдруг огорчусь). Вот конкретно ода к радости где-то на 3-й минуте играет. Гитарок у них, кстати, поменьше.

ЗЫ: кстати, это ещё и гимн Евросоюза, так что за ребятами уже выехали.
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680
al-lav 2 часа назад
Слушал, ждал, пытался понять в чем смысл СЕМИ гитар.
Не дождался и ответа не получил.
Но Орлов с "Отелем Калифорния" они переплюнули на одну гитару. ))
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68
Самуил Маршак 2 часа назад
Слов нет. Круто!!!
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