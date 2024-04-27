Это дичь какая-то

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Неожиданное ДТП на трассе в США. Водитель даже не превышал скорость, но предусмотреть такую ситуацию невозможно. Кто-нибудь разглядел, что это было?
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Метки: Видео ДТП США аварии авто авто аварии автомир автомобили дичь машина
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