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Это дичь какая-то

Это дичь какая-то

Автор:
27 апреля 2024 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дичь   машина   
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Неожиданное ДТП на трассе в США. Водитель даже не превышал скорость, но предусмотреть такую ситуацию невозможно. Кто-нибудь разглядел, что это было?
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Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дичь   машина   
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10  комментариев
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4k
ProstoBoBka Час назад
"Кто-нибудь разглядел, что это было?" Птица в начале встретилась с бетононасосом, потом отлетела в рега.
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1k
Александер 3 минуты назад
Дык, это ни какая-то, а дичь!!!...
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13k
Гомерчик 6 минут назад
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11k
Дмитрий 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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539
Шэльмавье фон Шольценко 23 минуты назад
С днём блахадарення.
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79k
Viktor 45 минут назад
Что это было, что это было - вот , что это было!

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1k
Quantimus 52 минуты назад
Не превышал, наверное, на трассе и больше можно, но 110 не хилая такая скорость ))) И без превышения трудно среагировать в таком инциденте.
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36k
Fat Lynx 53 минуты назад
Хватайте фазана! Будет вечером вкусно!
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2k
Gadova 57 минут назад
День благодарения
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1414 постов (1434 в горячем)

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