Аттракцион травмировал посетителей студенческого фестиваля

То, что должно было стать захватывающим зрелищем на ежегодной ярмарке Chestival, проводимой Честерским университетом (Великобритания), обернулось для посетителей тяжелым испытанием. Движущийся на большой скорости аттракцион «Суперзвезда» начал разваливаться на части, и град его обломков полетел вниз. Пострадали несколько человек.
Инцидент произошел 27 марта на ежегодной ярмарке "Честиваль" в Честерском университете, где учится 19-летняя Кейтлин Колклаф. Ее подруга запечатлела ужасающий момент, когда часть аттракциона "Суперзвезда", на котором каталась Кейтлин, оторвалась и разлетелась осколками стекла.
Одной из студенток, оказавшейся под ударом обломков, была 19-летняя Кейтлин Колклаф из Кидсгроув, которую срочно доставили в больницу. Кейтлин ударила большая отлетевшая панель, в результате чего девушка получила сотрясение мозга и хлыстовую травму шеи.
По словам матери девушки Мэнди, она не могла сдержать слез, смотря видеозапись.
«Осколок врезался в них, но аттракцион продолжал работать, — удивляется она. — Я думала, в таких случаях должна быть предусмотрена аварийная остановка».
Также Мэнди критикует руководство университета и студенческого союза, утверждая, что они не оказали никакой поддержки ее дочери в связи с инцидентом. Ограничились официальной отпиской.
К счастью, компьютерная томография показала, что серьезных повреждений у Кейтлин нет и она быстро восстановится. Врачи уверяют, что последствия сотрясения мозга — затуманенное зрение, сильнейшие головные боли, головокружение, тошнота — пройдут через несколько недель.
Вот официальное сообщение Честерского студенческого союза:
"В среду 27 марта на Chestival (мероприятие, организованное Честерским студенческим союзом в кампусе Exton Park) произошел инцидент с аттракционом, и аттракцион был немедленно закрыт. Двое студентов были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности и выписаны в тот же день. Студенческий союз и команда по благополучию университета поддерживали тесный контакт со студентами, чтобы предложить им поддержку. Об инциденте было сообщено в HSE (Управление по охране труда и технике безопасности), чтобы при необходимости разобраться с оператором аттракциона".
Сообщается, что Управление по охране труда и технике безопасности уже начало расследование инцидента.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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