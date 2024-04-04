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Аттракцион травмировал посетителей студенческого фестиваля

Аттракцион травмировал посетителей студенческого фестиваля

Автор:
04 апреля 2024 12:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   авария   аттракцион   инцидент   неисправное оборудование   неисправность   шокирующее видео   
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То, что должно было стать захватывающим зрелищем на ежегодной ярмарке Chestival, проводимой Честерским университетом (Великобритания), обернулось для посетителей тяжелым испытанием. Движущийся на большой скорости аттракцион «Суперзвезда» начал разваливаться на части, и град его обломков полетел вниз. Пострадали несколько человек.


Инцидент произошел 27 марта на ежегодной ярмарке "Честиваль" в Честерском университете, где учится 19-летняя Кейтлин Колклаф. Ее подруга запечатлела ужасающий момент, когда часть аттракциона "Суперзвезда", на котором каталась Кейтлин, оторвалась и разлетелась осколками стекла.



Одной из студенток, оказавшейся под ударом обломков, была 19-летняя Кейтлин Колклаф из Кидсгроув, которую срочно доставили в больницу. Кейтлин ударила большая отлетевшая панель, в результате чего девушка получила сотрясение мозга и хлыстовую травму шеи.


По словам матери девушки Мэнди, она не могла сдержать слез, смотря видеозапись.


«Осколок врезался в них, но аттракцион продолжал работать, — удивляется она. — Я думала, в таких случаях должна быть предусмотрена аварийная остановка».


Также Мэнди критикует руководство университета и студенческого союза, утверждая, что они не оказали никакой поддержки ее дочери в связи с инцидентом. Ограничились официальной отпиской.


К счастью, компьютерная томография показала, что серьезных повреждений у Кейтлин нет и она быстро восстановится. Врачи уверяют, что последствия сотрясения мозга — затуманенное зрение, сильнейшие головные боли, головокружение, тошнота — пройдут через несколько недель.


Вот официальное сообщение Честерского студенческого союза:


"В среду 27 марта на Chestival (мероприятие, организованное Честерским студенческим союзом в кампусе Exton Park) произошел инцидент с аттракционом, и аттракцион был немедленно закрыт. Двое студентов были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности и выписаны в тот же день. Студенческий союз и команда по благополучию университета поддерживали тесный контакт со студентами, чтобы предложить им поддержку. Об инциденте было сообщено в HSE (Управление по охране труда и технике безопасности), чтобы при необходимости разобраться с оператором аттракциона".


Сообщается, что Управление по охране труда и технике безопасности уже начало расследование инцидента.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   авария   аттракцион   инцидент   неисправное оборудование   неисправность   шокирующее видео   
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25k
SolomonA 2 часа назад
Скучно. Я думал - как в "Пункте назначения" - голову оторвет и кишки наружу...
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26k
ЦСКА 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Мультголова
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