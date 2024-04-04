Аттракцион травмировал посетителей студенческого фестиваля

Одной из студенток, оказавшейся под ударом обломков, была 19-летняя Кейтлин Колклаф из Кидсгроув, которую срочно доставили в больницу. Кейтлин ударила большая отлетевшая панель, в результате чего девушка получила сотрясение мозга и хлыстовую травму шеи.

По словам матери девушки Мэнди, она не могла сдержать слез, смотря видеозапись.