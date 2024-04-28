16 дизайнов посуды и столовых приборов, созданных с особым остроумием

Для того, чтобы с удовольствием есть еду, нужно всего лишь три составляющих: свободное время, вкусная еда и удобные вспомогательные инструменты. Когда речь идёт о последних, куда мы включаем тарелки-ложки, от них требуется быть именно что удобными.
Никаких перегибов — главное помогать и не отвлекать. Но если уж и допускать некие украшательства, то только небольшие! Хорошо, так и сделаем.
Угадайте, в какой стране сделан этот снимок.
Да, они нарисованные! Хотя выглядит это как типичная ситуация во время пикника.
Удобно! Не надо балансировать на глаз с переменным успехом, периодически роняя прибор на пол.
Удобно ли пить из такой?
Кломпы — это традиционная национальная деревянная обувь в Нидерландах.
Нашёл такую дома у своей бабушки
Источник:
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