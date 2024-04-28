16 дизайнов посуды и столовых приборов, созданных с особым остроумием

Для того, чтобы с удовольствием есть еду, нужно всего лишь три составляющих: свободное время, вкусная еда и удобные вспомогательные инструменты. Когда речь идёт о последних, куда мы включаем тарелки-ложки, от них требуется быть именно что удобными.