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16 дизайнов посуды и столовых приборов, созданных с особым остроумием

16 дизайнов посуды и столовых приборов, созданных с особым остроумием

Автор:
28 апреля 2024 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: дизайн посуды   забавно   креатив   столовые приборы   фантазия   фото   
998
18

Для того, чтобы с удовольствием есть еду, нужно всего лишь три составляющих: свободное время, вкусная еда и удобные вспомогательные инструменты. Когда речь идёт о последних, куда мы включаем тарелки-ложки, от них требуется быть именно что удобными.

Никаких перегибов — главное помогать и не отвлекать. Но если уж и допускать некие украшательства, то только небольшие! Хорошо, так и сделаем.

×

Угадайте, в какой стране сделан этот снимок.

Да, они нарисованные! Хотя выглядит это как типичная ситуация во время пикника.

Удобно! Не надо балансировать на глаз с переменным успехом, периодически роняя прибор на пол.

Удобно ли пить из такой?

Кломпы — это традиционная национальная деревянная обувь в Нидерландах.

Нашёл такую дома у своей бабушки

Источник:

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Метки: дизайн посуды   забавно   креатив   столовые приборы   фантазия   фото   
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3  комментария
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12k
MPEG-8 2 часа назад
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Влад 2 минуты назад
Опасно такой вилкой кушать. Можно случайно рот сделать шире,чем природой дано..
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4k
wwwoffka 1 6 минут назад
Вилка в ресторане внутри Эйфелевой башни повидала в этой жизни некоторое дерьмо.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1613 постов (1305 в горячем)

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