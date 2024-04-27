Паводки в Оренбургской области в этом году побили все рекорды. Вода затопила большую часть области. Сейчас вода постепенно уходит, но жители продолжают справляться с последствиями. Многие лишились крова. 1,7 тыс. затопленных домов придётся сносить, рассказали в правительстве.

«Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 – признаны подлежащими капитальному ремонту, 1745 – признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания», — говорится в сообщении.

Также губернатор Оренбургской области доложил Путину об ущербе от паводка. Денис Паслер заявил, что ущерб превышает 40 млрд рублей. За прошедшие сутки от воды освободились 2805 домов и 3524 участка. Правительство увеличило срок подачи заявления на единовременную материальную помощь.