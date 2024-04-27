Хозяева спасали своего любимца.
Паводки в Оренбургской области в этом году побили все рекорды. Вода затопила большую часть области. Сейчас вода постепенно уходит, но жители продолжают справляться с последствиями. Многие лишились крова. 1,7 тыс. затопленных домов придётся сносить, рассказали в правительстве.
«Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 – признаны подлежащими капитальному ремонту, 1745 – признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания», — говорится в сообщении.
Также губернатор Оренбургской области доложил Путину об ущербе от паводка. Денис Паслер заявил, что ущерб превышает 40 млрд рублей. За прошедшие сутки от воды освободились 2805 домов и 3524 участка. Правительство увеличило срок подачи заявления на единовременную материальную помощь.
«Мы увеличили срок подачи заявления на единовременную материальную помощь (20 тысяч рублей в случае затопления жилья, 10 тысяч рублей при нарушении условий жизнеобеспечения более 24 часов) до 2 месяцев для всех граждан и до 6 месяцев для участников СВО со дня введения режима ЧС», — заявил губернатор Денис Паслер.
Тем временем жители Оренбурга спасали своё имущество, как могли. Больше всего страдали животные. История белого коня из СНТ под Оренбургом облетела весь интернет. Животное живёт в СНТ «Осинки» уже давно. Раньше у хозяев была большая конюшня, где жило много лошадей. Сейчас остался один белый 20-летний конь и два пони. По словам хозяев, эти животные стали для них практически членами семьи. Когда вода начала прибывать, коня и пони отвели в дом. Пони перетащили на второй этаж дома, а коня оставили на первом, идти на второй этаж он отказался.
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Но уровень воды поднимался, к тому же конь стоял по колено в воде и начал слабеть. Тогда было принято решение во что бы то ни стало затащить коня на второй этаж В итоге это удалось сделать только в соседском доме. Животное подняли по лестницам на второй этаж, посыпанным овсом и поселили на балконе. В итоге он прожил там 10 дней.
Когда вода начала убывать, коня решили снять с балкона. Вот только спускаться он отказался наотрез. Немного подумав, местные приняли решение снимать коня с помощью манипулятора.
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Конь оказался в шоке, манипуляторщик тоже. К счастью, для коня всё обошлось хорошо, а хозяевам заплатят 20 тысяч рублей за потоп.
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