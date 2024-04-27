Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо?

Нередко в огромном количестве фильмов вы наверняка могли видеть самое знаменитое изображение пожарных, спускающихся по шесту и бегущих к своим грузовикам и снаряжению, когда на заднем плане слышен...