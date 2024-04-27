Завела чужую газель и задавила пешехода

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Сегодня в 5 утра на Яблоневой аллее водитель припарковал ГАЗель для разгрузки товара, оставил ключи в замке и ушел. Это увидела девушка в компании молодых людей, залезла в кабину, завела, а когда ГАЗель поехала - испугалась, выпрыгнула и скрылась с места происшествия. Фургон переехал стоявшую рядом 29-летнюю девушку, её госпитализировали с тяжелыми травмами.
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