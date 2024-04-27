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Завела чужую газель и задавила пешехода

Завела чужую газель и задавила пешехода

Автор:
27 апреля 2024 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГАЗель   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Сегодня в 5 утра на Яблоневой аллее водитель припарковал ГАЗель для разгрузки товара, оставил ключи в замке и ушел. Это увидела девушка в компании молодых людей, залезла в кабину, завела, а когда ГАЗель поехала - испугалась, выпрыгнула и скрылась с места происшествия. Фургон переехал стоявшую рядом 29-летнюю девушку, её госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Метки: Видео   ГАЗель   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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15  комментариев
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13k
Том Сойер Час назад
Водила - дебил, как можно оставлять открытой кабину и ключи в замке зажигания в таком людном месте, причём хорошо видно, что стоит практически одна молодёжь - от которой можно ожидать что угодно.
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154
ya da 23 минуты назад
Вот насколько надо быть тп, чтоб такое исполнить
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
5 часов утра????? Чего не спится то им???
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21k
КВТИУ-80 59 минут назад
Под импульсивными действиями понимают двигательные акты, поступки. которые возникают и совершаются больными внезапно! Без борьбы мотивов, без их взвешивания, без осмысливания.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Вещества бурлят в черепной коробке?
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9k
Alex Час назад
Мочить!
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659
DuckTales Час назад
Йоптыть, что там в голове ?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1419 постов (1434 в горячем)

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