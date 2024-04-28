"Почему полицейские Фиджи носят причудливые белые юбки"

В 1643 году голландец Абель Тасман стал первым европейским человеком ступившим на Фиджи. Затем эти территории изведал и знаменитый капитан Уильям Блай, официально занёсший Фиджи на свои карты.

Вскоре моряки начали массово посещать Фиджи, на которых жила группа разрозненных племён меланезийцев, носящих одежду из бамбука и строящих примитивные жилища. Однако эти племена (хоть и враждовали друг с другом) были дружелюбно настроены по отношению к европейцам.

Многие из первых ранних европейских поселенцев на Фиджи были пиратами, беглыми заключенными из исправительной колонии в Австралии, а также моряками, потерпевшими кораблекрушение. В середине XIX века на острова прибыли первые христианские миссионеры, что способствовало окончанию межплеменных войн, которые происходили на этих островах.

В 1874 году Фиджи официально отошли Великобритании. В то же время на Фиджи появились английские законы, в моду была введена одежда в западном стиле и построены каменные дома. Коренное население должно было подчиняться местным законам и начало носить европейскую одежду. В том числе военную и полицейскую форму.