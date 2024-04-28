"Почему полицейские Фиджи носят причудливые белые юбки"

Люди прилетевшие отдохнуть в Фиджи поначалу могут быть немного удивлены, увидев полицейских в аэропорту, а затем и патрулирующих улицы в довольно причудливых белоснежных юбках.
Разве юбки — это практичный элемент униформы для полицейского, которому необходимо хранить при себе оружие, наручники и быть готовым в любую минуту вступить в схватку с нарушителем правопорядка?
Почему полицейские в Фиджы носят юбки, а не, например, брюки или шорты?
В 1643 году голландец Абель Тасман стал первым европейским человеком ступившим на Фиджи. Затем эти территории изведал и знаменитый капитан Уильям Блай, официально занёсший Фиджи на свои карты.
Вскоре моряки начали массово посещать Фиджи, на которых жила группа разрозненных племён меланезийцев, носящих одежду из бамбука и строящих примитивные жилища. Однако эти племена (хоть и враждовали друг с другом) были дружелюбно настроены по отношению к европейцам.
Многие из первых ранних европейских поселенцев на Фиджи были пиратами, беглыми заключенными из исправительной колонии в Австралии, а также моряками, потерпевшими кораблекрушение. В середине XIX века на острова прибыли первые христианские миссионеры, что способствовало окончанию межплеменных войн, которые происходили на этих островах.
В 1874 году Фиджи официально отошли Великобритании. В то же время на Фиджи появились английские законы, в моду была введена одежда в западном стиле и построены каменные дома. Коренное население должно было подчиняться местным законам и начало носить европейскую одежду. В том числе военную и полицейскую форму.
Однако коренное население отказалось до конца следовать правилам англичан и твёрдо стояло на том, что их люди будут носить одежду смешанного типа традиционную и европейскую (то есть юбки сулу в сочетании с рубашками).
Фиджийцы верили, что ношение юбки сулу с заострёнными концами, напоминающими растения панданус, наделит их униформу более глубоким символом гибридного «формирования» Фиджи, где проживали как европейцы, так и коренные жители, не желающие лишаться своей истории и образа жизни.
Коренные жители носили юбки вплоть до 1961 года, пока англичане не захотели ввести официальную полицейскую униформу
В начале марта 1961 года британцы решили заставить снять белые юбки сулу с фиджийских полицейских.
В марте 1961 года отдел по связям с общественностью полицейского департамента выпустил заявление, которое гласило: "Синяя рубашка с юбками сулу не является практичной одеждой для повседневной службы полицейских. Сулу не удобны для повседневного использования. Невозможно удобно носить полицейскую дубинку, пистолет и наручники вместе с юбкой. Это неудобная одежда при общении с агрессивным человеком".
Затем тогдашний комиссар полиции Бомонт выдал постановление, что юбки сулу должны носить только полицейские, имеющие офицерское звание, и только лишь во время парадов или официальных праздничных мероприятий.
Мэр Сувы (столицы Фиджи) и председатель Бюро по туризму Фиджи Чарльз Стинсон выразили протест английской Короне и комиссару Бомонту за отмену «отличительной полицейской формы фиджийцев» и замену её на европейские «шорты цвета хаки и серые рубашки», лишающие местное население своей идентичности.
К ним двоим сразу присоединилась большая часть жителей коренного населения, выступившая против изменения униформы и перехода от белых юбок сулу и сандалиям к европейским шортам с туфлями.
«Полицейская форма смешанная из европейской части одежды (рубашки) и традиционной фиджийской (юбки), делает наши полицейские силы самобытной силой. Мы понимаем, что комиссар полиции стремится к эффективности, но отнятие юбки сулу, которая является частью фиджийского образа жизни, будет очень непопулярно среди фиджийского народа» — заявил газете The Fiji Times президент Фиджийской ассоциации и член Законодательного совета Равуама Вунивалу.
Ещё один видный фиджиец со смешанными корнями Морис Скотт, заявил:
«Подобно тому, как лондонский полицейский стал символом порядка и вежливости, несмотря на свой нелепый шлем, так и фиджийский полицейский будет символизировать дружелюбного, улыбчивого, вежливого и всегда готового прийти на помощь с гордостью надевая юбку сулу.».
Впоследствии Морис Скотт стал сэром Морисом Скоттом и спикером парламента Фиджи после обретения страной независимости от Великобритании в 1970 году.
Когда в правительстве кто-либо говорил, что стоило бы подвести полицию под современные стандарты, обновив униформу, Морис говорил, что туристы будут очень разочарованы, если будут наблюдать за тем, если их фотогеничный констебль вдруг будет одет в унылые хаки и серые ботинки.
"Это разрушит наш туризм и привлекательный образ Фиджи, который мы строили десятилетия, как минимум с помощью наших традиционных сулу, которые нравятся туристам", — говорил Морис.
С тех пор любые попытки изменить официальную униформы приводили к недовольству местного населения, поэтому полицейские до сих пор носят белые юбки, как своё историческое наследие. Однако последние несколько лет ситуация начинает меняться и некоторые сотрудники полиции всё-таки начинают носить брюки.
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Нет. Непрактичный. Именно поэтому форма полицейских на Фиджи самая что ни на есть привычная нашему глазу.
Шоу для туристов, чтобы подзаработать, к каждодневному несению службы отношения не имеет.
Потому что дебилы. Понапридумывают себе тупых отмазок.