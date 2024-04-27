Добегался. 8-летний ребёнок врезался в машину

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В Санкт-Петербурге 8-летний мальчик бегая через дорогу вне зоны пешеходного перехода угодил в проезжавший мимо автомобиль. 60-летний водитель Лады сразу остановился. На помощь ребенку также бросились очевидцы из каршеринга. Мальчика в итоге госпитализировали в состоянии средней тяжести с открытым переломом голени.
Полиция ведет проверку по факту ДТП. Водитель «Лады» в 2023–2024 годах за нарушения ПДД привлекался трижды: два раза за парковку в неположенном месте и один за непропуск пешехода.
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А этому дебилу сделать лечение платное, за счет родителей. И ремонт машины: дверь то дебил помял.
Пока финансово не долбанет - ничего не изменится.
Да хоть сто раз, он не виноват.
Не доживет он до своего первого секса!