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Добегался. 8-летний ребёнок врезался в машину

Добегался. 8-летний ребёнок врезался в машину

Автор:
27 апреля 2024 14:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   
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В Санкт-Петербурге 8-летний мальчик бегая через дорогу вне зоны пешеходного перехода угодил в проезжавший мимо автомобиль. 60-летний водитель Лады сразу остановился. На помощь ребенку также бросились очевидцы из каршеринга. Мальчика в итоге госпитализировали в состоянии средней тяжести с открытым переломом голени.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   
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26  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Так он похоже специально под машины бросался
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1k
Андрей Граф 23 минуты назад
тупенький мальчик, очень тупенький, как и его родители
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3k
lekha-fil Полчаса назад
А виноват водитель. Увы, таковы правила.
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1k
Леший Полчаса назад
родителей в утиль
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6k
Григорий 40 минут назад
задержка в развитии или наследственность?
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55k
Опиум для народа 55 минут назад
Отличный урок для мелкого долбо"ба.
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2k
Андрей Кузнецов Час назад
Видимо кто-то из знакомых, или услышал где, так вот "денЯх пАднял!", ... вот - пробует.
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61k
Мойша Час назад
Это у малолетних дебилов новая фишка: перебегать дорогу перед машинами.
А этому дебилу сделать лечение платное, за счет родителей. И ремонт машины: дверь то дебил помял.
Пока финансово не долбанет - ничего не изменится.
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6k
sumrаknn Час назад
Пля, как он до 8 лет то дожил?
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2k
Сергей 2 часа назад
мозг вообще отсутствует.... малолетний дебил.
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23k
kσρβγς 2 часа назад
"Водитель «Лады» в 2023–2024 годах за нарушения ПДД привлекался трижды"

Да хоть сто раз, он не виноват.
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362
costarox kσρβγς 2 часа назад
Нарущение нарушению рознь. У меня около двух десятков штрафов за весь стаж вождения ( 15 лет). Все они с трассы ( когда между Архангельском и Вельском едешь 130-140 и поставили новую камеру). Штрафов по городу у меня вообще нет. Может и у него такие же.
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7k
Трям 2 часа назад
Конченый далбайоб!
Не доживет он до своего первого секса!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1419 постов (1434 в горячем)

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