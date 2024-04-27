Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на камеру

Известно, что уроженец Украины, недавно получивший российский паспорт, завёл Telegram-канал, в котором выкладывал видео с избиениями жителей Ростовской области. По большей части эти люди были должниками. И он выбивал из них долги либо для микрофинансовых организаций, либо для частных лиц, но чаще работал на наркомагазины. Поэтому помимо статьи о хулиганстве, по которой ему грозит до 7 лет колонии, сейчас следствие рассматривает вопрос о привлечении Шеховцова и по "наркотической" 228-ой статье. Есть подозрения, что задержанный не только работал коллектором для наркошопов, но и вместе с подельниками распространял наркотические вещества.