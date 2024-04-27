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Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на камеру

Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на камеру

Автор:
27 апреля 2024 19:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркотики   Ростов-на-дону   Суд   банда   долги   задержание   нападения   
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Подростка-переростка ждёт увлекательное лето.

Суд отправил под арест 17-летнего Богдана Шеховцова, который подозревается в издевательствах над людьми в Ростовской области. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО, а затем, скорее всего, его ждёт увлекательное и продолжительное пребывание в местах не столь отдалённых.

Известно, что уроженец Украины, недавно получивший российский паспорт, завёл Telegram-канал, в котором выкладывал видео с избиениями жителей Ростовской области. По большей части эти люди были должниками. И он выбивал из них долги либо для микрофинансовых организаций, либо для частных лиц, но чаще работал на наркомагазины. Поэтому помимо статьи о хулиганстве, по которой ему грозит до 7 лет колонии, сейчас следствие рассматривает вопрос о привлечении Шеховцова и по "наркотической" 228-ой статье. Есть подозрения, что задержанный не только работал коллектором для наркошопов, но и вместе с подельниками распространял наркотические вещества.

Напомним, что кадры с отмороженным жителем Ростовской области и его банды начали распространяться по Telegram-каналам накануне. Полиция, которая до этого момента два месяца не замечала противоправных действия в центре Ростова, в авральном режиме принялась искать нарушителя. А к вечеру он уже был пойман. Примечательно, что полицейские могут привлечь самбиста Шеховцова ещё и по статье о пропаганде ЛГБТ (запрещённое и признанное экстремистским движение).


"Некоторые подписчики в канале активно связывали лидера с гей-клубами в Москве. Сейчас следователи проверяют эту информацию. В том числе проверяется информация о недвусмысленных фотографиях и видео, пропагандирующее запрещенную в России деятельность", — сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Статей, по которым придётся проверять Шеховцева и его соратников по самбо и гей-клубам, большое количество. Это в том числе и мошенничество, реабилитация нацизма и продажа поддельных документов.

При этом придётся проверять и местных полицейских, которые по каким-то причинам долгое время закрывали глаза на деятельность ростовской банды.


"По данным следствия, среди подозреваемых более 148 человек. Предварительные показания уже дала подруга юноши, которая с ним на большинстве видеороликов и фото. Девушка отрицает знакомство с парнем и поддержку его идей. При этом другие опрошенные заявили, что юношу и его приятелей поддерживал сотрудник органов из столицы. Сейчас и эта информация проверяется. Сам подозреваемый это отрицает", — рассказали в правоохранительных органах.

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Метки: Видео   Наркотики   Ростов-на-дону   Суд   банда   долги   задержание   нападения   
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7  комментариев
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43k
Per aspĕra ad astra 55 минут назад
Сволочь он. Подонок.
Я вот тоже спортивным САМБО занимался в 90-е (в молодости моей).
Но, меня тренер учил другому. Использовать свою силу и знания борьбы только для самозащиты. Это не боевое САМБО.

Между прочим мой тренер был ЗМС СССР.
Заслуженный мастер спорта Советского Союза.
Навериани Тристан Георгиевич. Грузин.
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7k
Трям Полчаса назад
Ах тыж пухлая попка! Тебя уже заждались на зоне!

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15k
Владимир 39 минут назад
Что то мало ему иплет поломали, да и уши на месте.
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6k
Григорий 49 минут назад
УКРО3.14ДОР! НА КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОН ОДЕТЬ И НА ВЕНИТИЛЬ ТРЯПУ С МАСЛОМ КИНУТЬ.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2041 пост (2047 в горячем)
Лесник
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