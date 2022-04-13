История юного парня с большим сердцем

Порой очень страшно заходить в интернет. Все больше и больше приходишь к мысли, что не хватает добра. Самое время это исправить.
Вот вам на ночь история о добром поступке маленького мальчика из США. Девятилетний парень, как и многие американцы решил взять все в свои руки, чтобы достигнуть своей мечты.
О чем можно мечтать в столь юном возрасте? Некоторые, конечно, мечтают о новой приставке или чем-то похожем. Но нет, парень по имени Бен мечтает о светлом и добром. Он решил помочь бездомным животным, собрав деньги с продажи лимонада. Упорству парню не занимать, юный американец на протяжении двух лет продает лимонад и собранные деньги передает в приюты для бездомных животных.
Сначала выручка была не столь существенной, но когда история стала получать большую известность, лимонадная прибыль увеличилась в десятки раз.
В начале очередного сезона продаж Бен собрал 200 долларов. Обычно такой "улов" он делал за весь сезон. О парне начали говорить в социальных сетях и на местном радио.
К Бену стали приезжать со всего города, чтобы внести свой небольшой вклад в его доброе начинание.
Такими темпами в этом году он сможет обеспечить всем необходимым местный приют. Давайте будем брать пример с таких добрых и целеустремленных молодых людей, тогда мир станет намного лучше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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