История юного парня с большим сердцем

О чем можно мечтать в столь юном возрасте? Некоторые, конечно, мечтают о новой приставке или чем-то похожем. Но нет, парень по имени Бен мечтает о светлом и добром. Он решил помочь бездомным животным, собрав деньги с продажи лимонада. Упорству парню не занимать, юный американец на протяжении двух лет продает лимонад и собранные деньги передает в приюты для бездомных животных.